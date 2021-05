Když zvedneme oči od chodníku a podíváme se trochu výše, možná si všimneme zajímavého domovního znamení, věžičky nebo ozdobného štítu. Někdy stačí vidět dokonale známé stavby z jiného úhlu nebo v jinou roční či denní dobu, abychom si uvědomili, že jsou krásné a hodné pozornosti.

Některé historické domy v našem městě prošly renovací a opět se rozzářily. Nový vzhled dostal dům Kochana z Prachové i zámek, dnešní sídlo Základní umělecké školy. Objevila jsem mnoho nových pohledů na dominantu našeho města, hrad s věží Rumpálem. Obdivovala jsem i pestrobarevnou květinovou výzdobu, která oživila řadu míst našeho města.

Pojďte se podívat na místa, která dobře znáte nebo jste naopak možná už dlouho neviděli, očima otevřenýma a objevte znovu jejich půvab.

Pár základních informací o některých zobrazených památkách:

Strakonický hrad

Postaven v 13. stol., patřil rodu Bavorů ze Strakonic. Tento rod daroval již v polovině 13. stol. část hradu rytířskému řádu johanitů, od r. 1402 se celý hrad nachází v jejich vlastnictví. Hrad je původně gotická stavba, později přestavěná pseudorenesančně a barokně.

Gotická věž Rumpál

Válcová věž postavená na konci 13. st. za Bavora II. Je vysoká 35 m a vede na ni 99 schodů. V dávné minulosti sloužila jako mučírna a vězení, do kterého vězně spouštěli zařízením zvaným rumpál.

Kostel sv. Markéty

Vznikl na místě někdejšího špitálu, Tento špitál byl doložen v r. 1318 a jeho součástí byla i kaple. Kostel založil zřejmě Bavor II. a by zasvěcen sv. Markétě. V roce 1583 byl původní kostel strakonickými měšťany přestavěn ve stylu pozdní gotiky s četnými renesančními prvky. V roce 1777 byl kostel barokně upraven do podoby, v jaké se dochoval do dnešních časů.

Mariánský morový sloup

Pochází z let 1730 až 1740. Jeho součástí jsou sochy 4 světců - sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Prokopa a sv. Antonína Paduánského. Mariánský - jiným názvem Morový - sloup byl postaven jako poděkování za vítězství nad morovou epidemií a zároveň jako výraz prosby k Panně Marii o ochranu před morem.

Budova České spořitelny

Vyzdobena sgrafitovou výzdobou akademického malíře Josefa Bosáčka podle návrhů Václava Malého.

Jitka Pavlíková, Strakonice