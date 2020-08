Kristian Kodet (bratr herce Jiřího Kodeta) pochází z rodiny českého sochaře Jana Kodeta, jedná se také o vnuka sochaře Emanuela Kodeta. Ten je například autorem mohyly Jana Žižky z Trocnova u Sudoměře na Strakonicku.

Svoji uměleckou dráhu započal v letech 1963 a 1964, kdy působil v Městských divadlech pražských jako jevištní výtvarník. V následujících letech 1964 až 1968 odešel studovat na uměleckou akademii Académie des Beaux Arts do Bruselu. Po návratu z Belgie začal poprvé vystavovat svá díla.

V roce 1968 po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa emigroval poprvé do Švýcarska, zde setrval v Ženevě až do roku 1970, kdy se vrátil zpět domů do Prahy. Podruhé opustil svoji rodnou zemi v roce 1979, tentokrát odjel do USA. V Americe dále pokračoval ve své malířské tvorbě a uskutečnil zde řadu samostatných výstav. Po Sametové revoluci v roce 1990 se opět vrátil zpět do vlasti, kde žije a pracuje dodnes.

V roce 2001 otevřel v Táboře své vlastní soukromé Muzeum Kodet, kde byla umístěna stálá sbírka výtvarných prací všech tří generací rodiny Kodetových.

Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17 hodin.