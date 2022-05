Display pilot je pilot se speciálním výcvikem pro vysokou techniku pilotáže.

Na akci nazvané Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem vrtulník předvedl hašení požáru pomocí systému Bambi Bucket (laicky Bambi vaku). Tento speciální vak je zavěšen na laně pod vrtulníkem. Má přes sedm metrů na délku a téměř jeden a půl metru na výšku. Je schopen pojmout přes 1500 litrů vody a plně naplněný váží téměř 1,7 tuny.

Předvedli vodní bombu

Během ukázky byl Bambi vak postupně čtyřikrát naplněn vodou a vrtulník následně předvedl čtyři způsoby vypuštění vody – nouzové vypuštění ve visu, základní vypuštění, vypuštění vody v co nejdelším pásu a předvedení takzvané vodní bomby. Ukázka proběhla ve spolupráci se strakonickými hasiči, kteří plnili vak vodou z cisterny.

Možná ještě atraktivnější bylo druhé vystoupení, ve kterém posádka vrtulníku ukázala záchranu osoby z nepřístupného terénu. „Ukázali jsme všechny techniky vysazení a vyzvednutí, tedy slanění, let se záchranáři v podvěsu a vyzvednutí pomocí palubního jeřábu,“ uvedl pilot vrtulníku kapitán Jiří Jogl.

Záchranáři visí na laně jako „Jo-jo“

Jedním z nejzajímavějších manévrů byla práce s palubním jeřábem ve visu nad místem vysazení, nazývané piloty „Jo-Jo“. „Na laně jsou zavěšeni záchranáři a palubní technik odvíjí lano ve chvíli, kdy začne vrtulník současně stoupat stejnou rychlostí. Poté následuje opačný postup s navíjením lana a klesáním stroje. Efekt spočívá v tom, že záchranáři na laně jsou po celou tu dobu na stejném místě, ve stejné výšce,“ popsal manévr kapitán Jogl.

Součástí ukázky byly prvky vyšší až vysoké techniky pilotáže. Diváci tak byli svědky parádní podívané, kdy vrtulník předváděl obraty až na hranici svých možností. Při některých dosahoval přetížení 2,5 G. To vše klade vysoké nároky na techniku pilotáže a samozřejmě na sehranost celé posádky. „Pilot musí stroj dobře znát a vědět, jak se chová. Musí mít naposlouchané otáčky rotoru. Jak my piloti říkáme, náš život je rotor,“ dodal kapitán vrtulníku.

I zkušený pilot může mít husí kůži

Kapitán Jiří Jogl působí jako pilot vrtulníku od roku 2004. Nalétáno má více než 2200 letových hodin, z čehož téměř 2000 hodin právě na vrtulníku W-3A Sokol. Je velitelem 3. roje u 243. vrtulníkové letky. S vrtulníkem W-3A Sokol létá ve prospěch Letecké záchranné služby Armády ČR v Líních a Služby pátrání a záchrany Armády ČR ve Kbelích (SAR – Search and Rescue). „Poslední dobou nejčastěji zasahujeme při dopravních nehodách. S příchodem jara přibývá nehod motorkářů. Většinou jsou to dost smutné příběhy,“ sdělil kapitán Jogl. V živé paměti má stále požár hájenky na Táborsku, kde před čtyřmi lety zasahoval s vrtulníkem W-3A Sokol. Těžce popáleného otce s dítětem musel letecky transportovat do zdravotnického zařízení v Praze. „Ještě teď když o tom mluvím, naskakuje mi husí kůže. Bylo to náročné hlavně po psychické stránce,“ zavzpomínal kapitán Jogl.

Letošní sezóna je jeho první v roli display pilota. Certifikován byl letos v dubnu. Koučem mu během náročné přípravy byl podplukovník Petr Šafařík, který je nejen zkušeným display pilotem, ale zároveň i velitelem 243. vrtulníkové letky.