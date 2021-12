OBRAZEM: Když bylo zahájení Adventu ještě normální

V neděli 28. listopadu jsme vstoupili do letošního předvánočního období - byl zahájen Advent. V loňském roce nás o slavnostní zahájení Adventu a rozsvícení vánočního stromu připravil lockdown, v letošním roce se to nepodařilo také. "Pojďme si tedy připomenout, jak jsme vstupovali do Adventu před dvěma a více lety," říká autorka fotografií Jitka Pavlíková ze Strakonic.

Advent ve Strakonicích. | Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice