K nevoli mnoha Strakonických se letos první prosincový víkend nekonaly oblíbené Adventní trhy pod Rumpálem. Muzeum středního Pootaví Strakonice je z důvodu pandemie koronaviru zrušilo.

Vzpomínka na Adventní trhy pod Rumpálem. | Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

Externí spolupracovnice Strakonického deníku Jitka Pavlíková ze Strakonic zaslala fotografie z dob, kdy byly trhy nedílnou součástí Adventu ve Strakonicích. "Adventní trhy, na které jsme se po loňské pauze tak těšili, se letos opět nekonaly. Bohužel, museli jsme toto předvánoční potěšení oželet, ale aspoň si můžeme zavzpomínat, jak ožívalo historické nádvoří strakonického hradu při konání adventních trhů v minulých letech. Na snímcích si připomeneme, jak to vyzdobenému hradnímu nádvoří slušelo, když se obléklo do vánočního hávu. Možná na nás aspoň v podvědomí zase dýchne ona nezaměnitelná vůně svařáku, vosku, purpury, pražených oříšků nebo trdelníku. Připomeňme si i teplo sálající od kovářovy výhně, linoucí se tóny koled nebo vánoční svíčky plovoucí po vodní hladině. Celé to intenzívní předvánoční prožívání adventní atmosféry, předzvěst nejkrásnějších svátků v roce. A především rozzářené dětské oči plné vánočního těšení a očekávání. Tak nezbývá jen doufat, že si za rok zase tradiční adventní trhy pod Rumpálem užijeme."