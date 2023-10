„Je to akce, na kterou se vždy těšíme už kvůli setkání s přáteli. Letos ale byly i jiné důvody k radosti,“ říká šéf strakonických sběratelů fezových nálepek Jan Malířský.

Kolik se vás v Hoslovicích sešlo?

V sobotu po obědě se nás sešlo s hosty více než padesát. Dopoledne proběhla schůze, kde jsme řešili problémy s katalogem, oceňování nálepek a podobně.

Kdy strakonická organizace vznikla?

První schůzka byla v roce 1983, oficiální klub vznikl o rok později.

Takže příští rok slavíte kulaté jubileum?

Přesně tak. V Hoslovicích jsme řešili přípravu dalšího setkání, kdy budeme slavit 40 let založení klubu včetně přípravy tisku jubilejních nálepek.

Jaký byl další program?

Po obědě se za námi přijela opět parta sběratelů z Malenic, a tak se měnilo. Vrcholem odpoledne byl křest dlouho očekávaného katalogu fezových nálepek Tajemný svět fezů, který zpracovala skupina našich členů.

Právě na křest katalogu jste měli vzácného hosta…

To ano. Křest katalogu provedl režisér Zdeněk Troška, který se mezi námi zdržel asi dvě hodiny. Pak jsme ho odvezli rovnou do Kulturního domu ve Strakonicích, kde vystupoval na oslavě 150 let založení Divadelního spolku Čelakovský.

Je možné výše zmíněný katalog získat?

Katalog byl vydán v malém nákladu cirka 100 kusů a o možnosti si ho volně zakoupit se bude jednat. Zatím je pouze u kolegů v Plzni.

Kolik členů má strakonický klub v současné době?

Bývávalo i sto, ale v současné době je to mezi 25 až 30 členy.