V letošním roce se bohužel Vítání jara na mlýně z důvodu trvajících pandemických opatření nemohlo opět uskutečnit, ale snad už některá z dalších akcí z bohatého programu bude mít větší štěstí. Tematicky zaměřené dny totiž ve mlýně probíhají po celou sezonu. Přesto jaro na mlýně, kdy se všechny venkovní prostory obléknou do svěží zelené barvy, je snad nejpůvabnější.

Zvu Vás tedy do jarního hoslovického mlýna aspoň prostřednictvím záběrů z minulých roků.

Kudy tudy cesta…

Do Hoslovic nás zavede okresní silnice, na kraji vesnice je několik parkovišť. Cesta do mlýna vede obcí Hoslovice. Pěší procházka vedoucí do mlýna je příjemným turistickým zážitkem již sama o sobě. Cestou míjíme upravené zahrádky, proslulou hospodu U Starýho kance a před námi se objeví krásná návesní kaple s bočním křížem. V tomto jarním období uvidíme vedle ní na návsi i ozdobenou májku. Pokračujeme dále cestou svažující se z kopce dolů, postupně poslední vesnické chalupy končí a my procházíme příjemnou úvozovou cestou vedoucí do luk, míjíme i potok obrostlý vrbami a spoustou blatouchů. Bez odbočení pokračujeme dále, až dojdeme k zahradě s kvetoucími keři a půvabně zdobeným včelínem. To už jsme téměř u cíle své cesty.

Kdysi dávno

Historie hoslovického mlýna je velmi starobylá, první zprávy o jeho existenci pocházejí z roku 1352, kdy se připomíná jedné z listin dnes uložené ve fondu řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dějiny mlýna jsou nejen starobylé, ale také velmi pohnuté, zvláště v druhé polovině 20. století. Jeho poslední majitelé z mlynářského rodu Harantů byli komunistickou mocí soustavně pronásledováni a život ve mlýně jim byl všemožně znepříjemňován. Jsou to strhující příběhy plné rodové vytrvalosti a nepoddajnosti. Kdo by se s osudy posledních mlynářů chtěl podrobněji seznámit, byly literárně hned dvakrát zpracovány a oba romány určitě stojí za přečtení.

Poprvé je ztvárnil spisovatel Jindřich Vaněček v románu příznačně nazvaném Mlýn. Také v románu Ďábel se neptá katovického rodáka režiséra Václava Matějky, který vyšel v nedávné době, jsou dramaticky zachyceny osudy obyvatel hoslovického mlýna. V roce 2004 umírá poslední mlynář Karel Harant, posléze přechází areál do vlastnictví strakonického muzea a následně jej čekají rozsáhlé rekonstrukce. V roce 2008 je areál mlýna prohlášen národní kulturní památkou a v témže roce se mlýn otevřel všem návštěvníkům. Mlýn je nejstarším dochovaným mlýnem v Čechách. Je cenný především unikátním typem mlýnského složení i tím, že poslední majitelé vzhledem k svému odmítání technického pokroku izolovaností od okolního světa zde zakonzervovali podobu typického venkovského života z konce 19, století. Ale hlavně je tu prostě krásně.

Co v mlýnu uvidíte

Hned u vchodu do areálu hoslovického mlýna se nachází infocentrum a zázemí pro návštěvníky, které obsahuje i expozici o životě na Podlesí, tedy oblasti, kam patří i Hoslovicko. Zde si může návštěvník prohlédnout exponáty dokumentující venkovská řemesla, život prostých venkovských v minulých stoletích a tradiční zvykoslovný rok na českém venkově. Jsou tu také prostory využívané při tematických akcích k tvořivým činnostem. Na jaře se tu těší oblibě například malování kraslic nebo zdobení perníčků. Další řemesla – třeba pletení košíků nebo pomlázek- bývají k vidění přímo před mlýnským stavením. Děti si můžou vyzkoušet dávné dětské hry našich předků , které už dnešní děti ani neznají. Vystupují tu folklorní soubory, častým hostem bývá Prácheňáček a Pošumavská dudácká muzika. Mezi oblíbené dětské zábavy na jarním mlýně patří i nácvik dojení, kdy si tuto typickou venkovskou dovednost z dřívějších časů můžou děti vyzkoušet na „kozím trenažeru“. Ve stodole jsou i kozí chlívky s opravdickou živou kozou. Na jaře se návštěvníci mohou potěšit i pozorováním narozených kůzlátek. Nechybí ani králíkárna s živými králíčky a mnoho dalších radostí pro zvědavé návštěvníky.

V útulné starodávné sednici se přímo v peci připravují kynuté dobroty. Každý z návštěvníků může ochutnat ještě teplé placky, chleba, jidáše nebo jiné tradiční venkovské pečivo. Snad největší atrakcí bývá spuštění mlýnského kola, kdy vidíme mletí obilí tradičním způsobem. Vedle obytných prostor mlýna se nacházejí stodola s chlévy, louky a sad. Nad mlýnem je krásný rybník s náhonem, který si spolu s celým mlýnem zahrál v několika pohádkách - hoslovický mlýn je totiž oblíbeným místem pro jejich natáčení.

Jaro na mlýně má opravdu mnoho půvabů a představuje příjemný výlet za kouzlem starých časů. Ale nejen jaro, i další roční období tu mají co nabídnout. Tak až to půjde, nezapomeňte toto v pravém slova smyslu kouzelné místo navštívit.

Jitka Pavlíková, Strakonice