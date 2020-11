„Jaký je můj pocit? Konečně! Měli jsme doma z obýváku školu, kde byla tabule. Ale stejně na tom byly i děti. Většina se proto do školy těšila,“ řekla na začátku hodiny učitelka 1. C ZŠ Dukelská ve Strakonicích Lada Bublíková.

Za pravdu jí dávaly samotné děti. „Paní učitelko, já vám doma udělal dárek“, Paní učitelko, my jsme byli u tety.“ Ale také zaznělo: „Paní učitelko, já tu roušku nechci. Proč ji musíme mít?“ Právě návrat dětí do lavic byl mimo jiné podmíněn také povinností mít po celou dobu výuky na obličejích roušku.

ZŠ Dukelská očekávala ve středu 210 dětí ve svých čtyřech 1. a 2. třídách. Nakonec jich dorazilo 199. „Je to hned jiný pocit, když jsou ve škole děti. My tady byli každý den a když jdete úplně ztichlou školou na oběd, je to dost divný pocit,“ uvedl zástupce ředitele pro II. stupeň Tomáš Novotný. I když ne všechny děti projevovaly nadšení. „Raději bych byla doma, do školy se mi vůbec nechce. Učení přes počítač mi šlo dobře,“ svěřila se žačka druhé třídy ZŠ Dukelská Strakonice Alžběta.

V pavilonu, kde se řadili prvňáčkové, tekly i slzičky. „Mami, nechoď pryč, buď tady se mnou,“ žadonila jedna z holčiček. Maminka ale byla neoblomná.

Rodiče si rychle vzpomněli, jak se napovídá

Pro rodiče je návrat dětí do škol vítanou změnou. „Znamená to o starost méně, i když náš pan učitel Václav Křešnička byl skvělý. Ale mám doma ještě jedno dítě v šesté třídě, takže učení přes počítač pokračuje,“ řekla jedna z maminek.

Změnu vítají také učitelé. „Děti se moc snažily a byly šikovné, ale vzájemný kontakt jim nic nenahradí,“ myslí si učitelka 2. C ZŠ Dukelská Lada Bublíková a s mírným pobavením dodává: „Snažili se i rodiče. Řada z nich například vůbec nezapomněla, jak se správně napovídá.“

Ve Střelských Hošticíc se vrátily všechny děti

Malotřídní Základní škola ve Střelských Hošticích přivítala ve středu 18. listopadu 29 dětí - 14 z první třídy a 15 z 2. a 3. třídy. "Je to o čtyři méně, než jsme předpokládali. Děti chybí z důvodu nemoci, ale ani jedno nemá koronavirus," uvedla ředitelka školy Dana Šatrová.

Podle ní bylo na všech dětech vidět, že se do školy těšily. "Některým sice trochu vadilo, že musely dříve vstávat, ale rozmrzelost trvala jen chvilku," dodala. A to i přesto, že i v době výuky musejí mít nasazenou roušku.

Výuka začala povídáním o tom, co děti v době zavření školy dělaly, kam jezdily a podobně, ale učitelé rychle najeli na běžný rozvrh. Ale návrat dětí do školy znamenal jistou úlevu také pro rodiče. Řada z nich má doma starší děti, které na návrat do školních lavic teprve čekají.

V případě ZŠ Střelské Hoštice jde ještě o jednu komplikaci. Výuka od 1. září kvůli rekonstrukci budovy ZŠ probíhá v areálu školy v přírodě. V té budou děti nejpozději do 1. března 2021.