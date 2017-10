OBRAZEM: Hubertská mše v kapli

Strakonice - V Jelence strakonického hradu je k vidění výstava Strakonické retro s podtitulem Od umění ke sportu. Výstava mapuje úspěchy, kterých strakoničtí sportovci či umělci dosáhli doslova před desítkami let. Ale nejen to - můžete zde také vidět unikátní fotografie zachycují proměnu Strakonic, sportovní náčiní od lyží až po motorky či padák a nebo čím se zabývaly místní noviny. Výstava trvá do 31. října