V pondělí 26. června se strakonický houbař Jan Malířský vydal podívat, jak to na Strakonicku vypadá s houbami. Na rybnících, kterých prošel pět, nebyla ani houbička, pouze polámané stromy a popadané větve.

Procházka 26. června. | Foto: Jan Malířský

„V lese je to skoro stejné pouze v trávě a mechu lišky obecné, a i na nich je již vidět účinek sucha. To, co sem našel, tak bylo zase na nových místech. Tam, kde byly v úterý, jich dorostlo velmi málo. Mimo to jsem našel pár holubinek mandlových a namodralých, dvě muchomůrky růžovky a jednoho shnilého hříbka dubového. Akorát jsem se najedl třešněmi ptáčnicemi a vypotil při těch 30 stupních. Po cestě domu jsem se zastavil v Čejeticích, kde se opravuje fasáda kapličky a pomník obětí světové války,“ popsal svoje putování Jan Malířský.