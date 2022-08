Sejít se závěrem prázdnin na nádherném nádvoří zámku a vychutnat si v příjemné atmosféře nějakou kvalitní komedii se už stalo jistou tradicí, vždyť divadelní minifestival bude brzy slavit dvacátou sezonu. „Kdy to ale přesně bude vlastně nevím,“ směje se organizátor Michal Jančařík. „Jisté je, že jsme tu od roku 2006 a je možné, že už jsme začali dříve, ale kdy přesně, na to si už ani já, ani pan kastelán Milan Fiala, přesně nepamatujeme,“ říká.

Obrovsky ho ale těší a hřeje, že zájem o festival je velký. „Některá představení už jsou vyprodána, ale pár lístků ještě zbývá třeba na Miláčka Annu, což je myslím přesně taková lehká letní záležitost, která do Nebílov patří,“ zve Michal Jančařík.

Miláček Anna je francouzská komedie o tom, že není radno vodit si domů milence, když tam má zrovna manžel milenku… Ještě že tuhle zapeklitou situaci pomůže rozřešit hospodyně! „Komedii tohoto ražení musí podle mě hrát skvělí herci, a proto jsem letos na 28. srpna Miláčka Annu vzal, protože obsazení je excelentní – Linda Rybová, Petra Špalková, Martina Hudečková, Saša Rašilov a David Prachař," jmenuje herce Michal Jančařík.

Z podobného ranku je i komedie o den později 29. srpna zvaná TIK TIK, která se odehrává v čekárně psychiatra, kde všichni mají tik. „Tady se sejdou Tereza Kostková, Kristýna Frejová a Eva Josefíková s Mírou Noskem a Pepou Poláškem. No, a kdo ještě neviděl Shirley Valentine, do které se Simona Stašová převtěluje tak, že za tuto roli získala Thalii, ať do Nebílov zavítá už 27. srpna. To je skutečný koncert,“ dodává Michal Jančařík.