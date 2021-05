Bývalý ředitel Jiří Pán nastoupil do své funkce 1. července 1996. „Do tehdejší Zvláštní internátní škol Volyně jsem nastoupil s cílem vybudovat zařízení, které bude splňovat požadavky nové etapy práce dětských domovů,“ vzpomíná a pokračuje: „Léta prožitá ve Volyni byla přínosem nejen pro moji osobu, ale i pro utváření pracovního kolektivu, který šel za vytčeným cílem,“ říká.

„Bohužel z důvodu přetrvávajícího mimořádného stavu státě se nemůžeme těšit na setkání se všemi lidmi, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji našeho zařízení,“ dodala současná ředitelka Anežka Hosnedlová. Připomenutí 70. výročí se uskuteční v Dětském domově v pátek 7. května od 9 hodin.

Pomáháme dětem již 70 let

V letošním roce oslaví náš dětský domov 70. výročí jeho založení. Chystané setkání bývalých klientů, zaměstnanců, sponzorů a přátel mělo proběhnout 7. května, bohužel z důvodu přetrvávajícího mimořádného stavu v našem státě se nemůžeme těšit na setkání se všemi těmito lidmi, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji našeho zařízení. Od doby svého vzniku prošel dětský domov mnoha změnami. Jak se vyvíjela situace ve státě, tak bylo nahlíženo i na ústavní výchovu a klienty v ní umístěné. V současnosti jsou dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, vytvářeny podmínky, jež simulují běžný rodinný život. V tzv. rodinných buňkách je max. 8 dětí, vybavení se neliší od standardních domácností, pokoje dětí, obývák, kuchyně – to je zázemí, kde společně se 2 pedagogickými pracovníky a jednou noční asistentkou prožívají své běžné denní radosti a starosti, hrají si, učí se, relaxují – mnohé z nich objevují kouzlo rodinného života.

Postupnými krůčky k současnosti

Dětský domov – i v dnešní moderní společnosti instituce mnoha lidmi zatracovaná, dalšími trpěná, některými přehlížená, a bohužel jen malou částí obyvatel vnímána jako přínosná, nápomocná dětem. Dětem, které nemají to štěstí vyrůstat ve funkční rodině, která vnímá dítě jako dar a je mu oporou, provází ho životem, učí ho žít ve společnosti, dbá na jeho vzdělávání a ukazuje mu rodinný život jako základ do jeho budoucnosti. Od založení prvních dětských domovů – tehdy sirotčinců – uplynulo mnoho vody, dětské domovy prošly mnoha proměnami a v současnosti jsou to moderní instituce, ve kterých žijí děti v rodinných buňkách fungujících na bázi rodiny. Náš dětský domov prošel za 70 let své činnosti několika významnými změnami. Díky měnící se legislativě měnil kromě zřizovatelů v minulosti i názvy – domov pro sociálně slabé, dětský domov, zvláštní škola internátní, dětský domov a speciální škola, až po současný název Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně. Další změnou bylo jeho umístění – Strakonice – Střela – Volyně. V posledně jmenovaném místě – ve Volyni působí již od roku 1985, kdy byla dokončena rekonstrukce budovy prvotně sloužící jako soudní budova, pak zde byla umístěna školní jídelna a internát SPŠ Volyně.

Budování místa „na slunci”

Jen velmi pozvolna si volyňští občané zvykali na přítomnost dětí dětského domova – tehdy ještě pod názvem Zvláštní škola internátní. Přesto, že organizace nabídla občanům města možnost zaměstnání, dětem – žákům se speciálními vzdělávacími potřebami denně docházejícím ze spádové oblasti Volyně možnost kvalitního vzdělávání, trvalo několik let, než je volyňští začali vnímat jako právoplatné členy – obyvatele městečka. Časem se podařilo začlenit děti s ústavní výchovou do některých dětských organizací ve městě, více dětí začalo navštěvovat městskou základní školu, v mateřské škole se postupně oprostily některé pracovnice od předsudků, pochopily, že naše děti jsou stejné jako děti s rodin, naopak jsou vždy čisté a vybavené vším potřebným. Významně se náš dětský domov zapsal do povědomí občanů nejen Volyně, ale i Strakonic pořádáním akce MISS Dětských domovů, kterou jsme pořádali 13 let pro děvčata z domovů celé republiky. V současnosti spolupracujeme se školami ve městě, představitelé města jsou členy naší Rady školy, děti jsou zapojené do městských i celorepublikových akcí – např. Den Země – spolu s žáky Základní školy se podílejí na úklidu města, stejně tak jako v akci 72 hodin pro republiku, Tříkrálová sbírka a další. Významně posílili naši chlapci místní fotbalový klub, který si v současné době nedovede bez našich kluků představit své úspěšné působení v kategorii žactva. Také atletický a gymnastický oddíl TJ Sokol Volyně zdárně rozvíjí pohybové dovednosti některých našich dětí. V Junáku kromě kamarádství získávají děti mnoho cenných zkušeností, poznatků a učí se žít v souladu s přírodou. Podporujeme a budujeme vztah dětí ke starším občanům návštěvami v LDN Volyně, pečovatelském domě, Domě seniorů ve Strakonicích, Sousedovicích, kde děti potěší obyvatele nejen písněmi, básněmi, vlastnoručně vyrobenými přáníčky a perníčky, ale hlavně svojí přítomností a chutí povídat si s babičkami a dědečky. Všemi aktivitami se snažíme dětem přiblížit běžný život a začlenit je do společnosti.

Společnými silami ke zlepšení prostředí

Velkou změnou prošla i budova, ve které je domov umístěn. Od vybudování tělocvičny na bývalém vězeňském dvoře, přes nezbytné opravy střech, vlhkého suterénu v obou budovách, úpravách zahrady a garáže, přes vybudování dvou bytů pro děti, končící ústavní výchovu až po rekonstrukci elektřiny, vody a odpadů a obnovy kuchyňského provozu v letošním roce.

Všechny akce, které se podařily v minulosti i v současné době úspěšně uspořádat, zrealizovat a dokončit jsou společným dílem všech kolegů a kolegyň, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, kterým chci vyslovit svůj obdiv a poděkování za to, že i v provizorních podmínkách vždy dokázali skloubit činnost s dětmi s náročnými provozními situacemi – opakované stěhování, docházení na stravování mimo zařízení, v neposlední řadě nestandardní pracovní podmínky z důvodu koronavirové situace.

Další díky patří těm, kteří se skrývají za mnohými úspěšnými akcemi, které jsme s dětmi mohli zrealizovat. Jsou to sponzoři – spolky, organizace i jednotlivci – lidé, kterým není lhostejný osud našich dětí a díky nim mají děti kola, lyže, další sportovní potřeby, ale i návštěvy kulturních představení, notebooky, vánoční dárky a další zážitky.

V závěru se vrátím k začátku svého povídání – ústavní výchova je jakési dilema, které si musí vyřešit každý sám v sobě. Na jedné straně je názor, že i špatná rodina je lepší než dobrý dětský domov, na druhé straně je názor, že čím dřív se dostane z nefunkční rodiny dítě do dětského domova nebo instituce zabývající se náhradní rodinnou péčí, tím je to pro něj lepší. V mnoha případech se dostávají děti do zařízení moc pozdě, ve špatném psychickém stavu, tak velké a vyzrálé, že jejich výchova je velmi náročná, mnohdy se jim již nedá pomoci. Nezodpovědným rodičům dává naše společnost stále nové a nové šance, ale jak k tomu přijde dítě, které vyrůstá v patologickém prostředí?

Žijeme v době, kdy moderní ústavy nezpůsobují psychickou deprivaci či jinou újmu osobnosti dítěte. V našem dětském domově využíváme individuální přístup, poskytujeme odborné poradenství i rodinám, s dětmi pracují speciální pedagogové, psycholog, logoped, zapojujeme děti do běžných situací. Snažíme se o to, aby odcházející mladý dospělý se dobře začlenil do běžné společnosti – není to vždy jednoduché, ale mnohdy to není jednoduché ani z plně funkční rodiny.

Mgr. Anežka Hosnedlová, ředitelka

Dětský domov, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně