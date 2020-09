Základní škola Dukelská Strakonice prošla během koronavirové karantény velkými přestavbami, zejména pak rekonstrukcí elektroinstalace. "Bylo to náročné, do toho příprava dětí na přijímací zkoušky, ale vše dobře dopadlo. Teď už se chceme a budeme věnovat jen dětem," řekl ředitel školy Rudolf Prušák.

Dukelská letos otevřela čtyři první třídy. Ale vedení školy stálo před vážným rozhodnutím - pustit rodiče do tříd, nebo ne? "Nakonec rodiče do tříd směli, ale s rouškami. Od středy už do školy nesmí," řekla jedna z učitelek. Podle ředitele Rudolfa Prušáka šlo o gesto vstřícnosti. "Sám jsem byl jako táta u prvního školního dne obou svých dětí. Nechtěli jsme rodičům tuto zlomovou chvilku odepřít. Jsou to vzpomínky na celý život."

Škola v Katovicích otevřela jednu třídu prvňáčků. Sem rodiče mohli bez roušek, ale další dny už mají zákaz vstupu také. "Můžete své děti doprovodit pouze před školu nebo do družiny. Je to nutné a děkujeme za vaši vstřícnost," Miloslava Veselková.

Zahájení školního roku se na Strakonicku netýkalo škol v Bavorově a Záboří. Zde jsou učitelé z nařízení krajské hygieny v karanténě. Pokud další testy dopadnou dobře, začnou zde školní rok 10. září.

