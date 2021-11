Tento "drobeček", jehož oficiální označení je 40mm protiletadlový kanon L/60 Bofors, váží téměř 2,5 tuny a byl schopen vypálit až 120 ran za minutu. "Používali jej českoslovenští vojáci, kteří za druhé světové války bojovali na Středním Východě. Těmito kanony bránili například Bejrút, Haifu nebo dnes již legendární přístav Tobruk. Strakoničtí vojáci navazují na tradici vojáků, kteří bojovali u Tobruku, proto také strakonický vojenský útvar nese čestný název Tobrucký," řekla tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku, kpt. Jana Samcová.

Během pietního aktu ve Strakonicích budou dále k vidění i vojáci v dobových uniformách. Bude se jednat o členy českobudějovického klubu vojenské historie Čeští lvi.

Pietního aktu se také zúčastní potomci válečných veteránů od Tobruku. Konkrétně dorazí potomci generála Jaroslava Selnera, generála Stanislava Krause a plukovníka Karla Mathese.

Prezident republiky Miloš Zeman loni 28. října propůjčil strakonickým vojákům tři čestné názvy - 251. protiletadlovému oddílu propůjčil čestný název generála Jaroslava Selnera, 252. protiletadlovému oddílu generála Stanislava Krause a praporu podpory propůjčil čestný název plukovníka Karla Mathese. Tito váleční hrdinové od Tobruku se tak stali patrony obou oddílů a praporu podpory. Jejich potomci poprvé navštíví vojenský útvar ve Strakonicích.

Začátek pietního aktu je v 11 hodin.

Generál Jaroslav Selner - Československý voják z povolání. Narodil se 5. května 1906 ve Štěpánově. Během druhé světové války bojoval u Tobruku, od léta 1943 sloužil v Londýně na II. oddělení MNO a v září 1944 odletěl na východní frontu. Zde od února 1945 velel 3. československé samostatné brigádě, se kterou dorazil do osvobozené Prahy. Zemřel 11. ledna 1973 v Praze.



Generál in memoriam Stanislav Kraus - Narodil se v roce 1912. Před válkou učil na základní škole v Rožďalovicích. V srpnu 1939 přešel tajně hranice do Polska, kde se prezentoval u čs. vojenské skupiny v Krakově. Přes Moskvu se v červnu roku 1940 dostal do Oděsy, odkud odplul do tureckého Istanbulu. Jeho válečné tažení za svobodu našeho státu vedlo přes Palestinu, Tobruk, Velkou Británii, Francii, Dunkerque, Belgii, Lucembursko a Německo, odkud 1. května 1945 v Chebu vstoupil s 3. americkou armádou generála Pattona do vlasti jako její osvoboditel. Za dobu, co byl vojákem, získal čtrnáct vysokých vojenských vyznamenání. Zemřel v roce 1996. Prezident Václav Havel jej 8. května 2000 na návrh vlády jmenoval do hodnosti brigádního generála in memoriam.



Plukovník Karel Mathes - Narodil se 28. říjen 1909 v Praze. Odbojář, podplukovník, důstojník, čestný občan Domažlic. V letech 1937 až 1940 vedl starší junáky v Domažlicích, kteří do jeho rukou skládali v den okupace ČSR hitlerovskými jednotkami odbojářský slib. V dubnu 1940 byl zatčen gestapem. Při převozu k výslechu z Pankráce do Petschkova paláce se mu podařilo uprchnout. Účastník 2. československého zahraničního odboje. Bojoval u československých jednotek v Anglii, zúčastnil se i bojů o Tobruk, od prosince 1944 do konce války byl příslušníkem 3. československé samostatné brigády v SSSR. V listopadu 1946 byl jmenován generálem Heliodorem Píkou zástupcem vojenského a leteckého atašé ČSR ve Washingtonu. Po roce 1948 byl z této funkce komunisty odvolán a pracoval mimo jiné dva roky jako nádeník při stavbě chuchelského mostu. Čestné občanství města Domažlice mu bylo uděleno 3. května 1995. Zemřel 27. května 1996 v Praze.