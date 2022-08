A jak 14. Dětský cyklistický den pro děti dopadl? Nedošlo k žádnému úrazu, a to je také zásadní. Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií. Vítězkou kategorie 1, tedy dětí do 4 let, se stala Štěpánka Dubová. Kategorii 2, což jsou závodníci od 5 do 6 let, vyhrála Klaudie Slavíková. Děti v rozmezí 7 až 8 let závodily ve třetí kategorii, a tu vyhrál Jakub Zralý. Zlatou medaili v kategorii 4 (9 až 10 let) si z katovického sportovního areálu Na Podskalí odvezla Isabela Slavíková. V nejstarší kategorii 11 let a více vyhrál Stanislav Mikula. Absolutní vítězkou napříč celým startovním polem se stala Isabela Slavíková, a to těsně o bod před Matějem Slavíkem. Na závěr soutěže proběhlo i losování zajímavých cen tzv. Vložené hledací soutěže. Úkolem dětí s rodiči bylo ještě ve dnech před cyklo soutěží dohledat plyšová zvířátka, která se rozutekla v okolí Katovic.

Partnery 14. Dětského cyklistického dne v Katovicích byl městys Katovice, Komunitní nadace Blanicko – Otavská, TJ Sokol Katovice a spolek Rally Fans Katovice. Zvláštní poděkování pak patří SDH a HZS Strakonice.