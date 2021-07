Máte už nějakou představu pro využití starého autobusového nádraží?

S realizací celé plochy starého autobusového nádraží jsme museli počkat na dokončení rekonstrukce vlakového nádraží - zázemí autobusového nádraží přechodně sloužilo i cestujícím ve vlakové dopravě. Nicméně s přípravou jsme začali hned po zprovoznění nového autobusového terminálu. Postupovali jsme samozřejmě plně v souladu s územním plánem města Strakonice a hledali možnosti řešení. Ať formou studie zastavitelnosti území či ekonomickým posouzením lokality renomovanou společností BDO.

Budete investovat jako ČSAD STTRANS, nebo plochu prodáte?

Právě ekonomická studie BDO nám dala odpověď na otázky, zda se pustit do investování sami či v partnerství, nebo plochu zhodnotit prodejem. Nejekonomičtějším řešením se nakonec ukázalo vypracování zastavovací studie plochy a na jejím základě hledání partnera pro společnou investici či prodej. Vše ale zpomalila covidová situace.

Můžete říci, co zde bude stát, nebo alespoň naznačit další osud tohoto prostoru?

Zatím můžeme pouze odhadnout náklady na demolici staré budovy cca 4,5 až 5 milionů korun. Zcela určitě v ploše zůstane čerpací stanice OMV, tam jsme stále vlastníky pozemku a OMV je u nás v nájmu. Právě řešení nájemního vztahu versus budoucí řešení celé plochy nám trochu zkomplikovalo jednání. Ale již se blížíme k dohodě, která bude spočívat ve vložení věcných břemen cesty a stezky pro OMV. Tím bude pro OMV garantováno dopravní a pěší připojení bez ohledu na to, kdo bude konečným vlastníkem plochy.

Nové využití jistě bude o obchodu a službách, neboť územní plán předpokládá vyvážení obchodních ploch do více lokalit - větší nabídka pro zákazníky by měla znamenat snížení dopravní zátěže.

O jak velkou plochu se jedná? Co bude se starou budovou, kde jsou například pokladny či kadeřnictví?

Stará budova je určena k demolici, to je jisté. Udržovat ji dnes v provozu je neekonomické, její stav není dobrý. Pokladny, stejně jako zázemí pro cestující, jsou na základě dohody se Správou železnic umístěny finálně v rekonstruované budově vlakového nádraží a v průběhu srpna se tam přestěhujeme. Cestující to tak mají na vlak, autobus, do čekárny i k pokladně jen pár kroků - což ostatně byl od počátku náš cíl. Plocha starého nádraží určená k nové funkci má přibližně dva hektary.

Jak je původní nádraží staré?

Nádraží se budovalo v akci "Z" v polovině osmdesátých let. Pro mladší čtenáře - v akci "Z" stavěli občané (stavební laici), kteří potřebovali umístit děti do jeslí, školky apod. Zkrátka akce Zadarmo. Podle toho také vypadal i stavební stav.