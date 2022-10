OBRAZEM: Civilisté si mohou vyzkoušet, jaké by to bylo být vojákem

Boj zblízka, bojové drily, jízdu v pásovém vozidle nebo sestřelování nepřátelských letadel - to vše si vyzkoušejí civilisté, kteří v pátek 14. října zavítají do kasáren V Lipkách ve Strakonicích. Zdejší 25. protiletadlový raketový pluk umožní zájemcům, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co obnáší služba vojáků.

Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk umožní zájemcům, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co obnáší služba vojáků. | Foto: kpt. Jana Samcová