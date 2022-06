Jejich výkon při střelbách sledoval například zástupce velitele aliančního velitelství vzdušných sil (HQ AIRCOM) generálporučík Pascal Delerce nebo velitel českých Vzdušných sil generálmajor Petr Mikulenka. „Vojáci vedli palbu na vzdušné cíle s označením MJ-7 Szogun. Jedná se o bezpilotní prostředky s rozpětím tří metrů a nízkou radiolokační odraznou plochou. Do vzduchu se dostávají pomocí speciální odpalovací rampy a průběh letu je koordinován z řídícího centra,“ upřesnil podplukovník Jaroslav Sekanina, velitel 251. protiletadlového raketového oddílu, který českým vojákům na cvičení v Polsku velel a řídil střelby dvou baterií.

Během střeleb byla simulována situace, kdy skupina nepřátelských dronů útočí na jednotky pozemní protivzdušné obrany. Vojáci museli v poměrně krátkém časovém rozmezí zachytit cíl, zjistit, jestli je nepřátelský, a vést na něj palbu. Střelecká úloha byla o to zajímavější, že počet cílů byl vyšší než počet střílejících jednotek. Vojáci v podstatě i soupeřili, která jednotka bude rychlejší a sestřelí tak více cílů.

Bojové střelby z protiletadlových kompletů se uskutečnily na polském polygonu Ustka na pobřeží Baltského moře. Dalšími spojenci, kteří zde stříleli ze svých systémů, byli Poláci, Slováci, Francouzi a Britové.

Most mezi generacemi

Protiletadlový raketový komplet 2K12 KUB bude v letech 2025 až 2026 nahrazen generačně novým systémem SPYDER. „Výcvik na systému 2K12 KUB pro nás představuje most mezi generacemi. Co se vojáci naučí na systému KUB, mohou velmi dobře použít při přeškolení na nový systém SPYDER. Základní fyzikální principy, architektura a z části i způsob použití jsou u obou systémů srovnatelné,“ potvrdil vrchní praporčík 251. oddílu praporčík František Hammerbauer. „Vycvičení a motivovaní vojáci jsou pro úspěch v boji přinejmenším stejně důležití jako zbraňový systém či rakety. Při bojových střelbách získávají cenné zkušenosti, ke kterým by se jinak nedostali,“ dodal vrchní praporčík oddílu.

Dvě jednotky ze Strakonic

Cvičení Ramstein Legacy 2022 neprobíhalo jenom na území Polska, ale také v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Armádu ČR i strakonický pluk reprezentovala, kromě 251. oddílu, také protiletadlová jednotka, jež je v současnosti nasazena ve prospěch předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí. Tato jednotka absolvovala střelby se systémy RBS-70 v Lotyšsku. „V letošním roce náš pluk prochází nejintenzivnější přípravou od svého vzniku. Zvyšujeme četnost výcviku jak doma, tak i v zahraničí. Příkladem je naše nasazení v alianční misi předsunuté přítomnosti v Litvě nebo účast na cvičení Ramstein Legacy. Zintenzivnili jsme výcvik zaměřený na protiletadlovou obranu manévrujících vojsk při cvičeních Saber Strike/Resolute Effort a Swift Response. Jednotky pluku jsou připraveny plnit úkoly podpory pozemních sil, Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR i alianční závazky. Naše výkonnost je srovnatelná se zahraničními jednotkami. Jsem velmi spokojen s motivací a nasazením všech vojáků,“ zhodnotil velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Luděk Teger.

Samotným střelbám předcházelo taktické cvičení, při kterém se protiletadlovci zdokonalovali v boji se vzdušným protivníkem. Čeští vojáci z 251. protiletadlového oddílu využili možnosti alianční spolupráce a společně se Slováky vytvořili smíšené bojové uskupení protivzdušné obrany. Zatímco česká jednotka cvičila se systémem 2K12 KUB, slovenští kolegové jí poskytli ochranu se systémy IGLA.