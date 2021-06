V Číčenicích to opět začíná žít. Pořadatelé začínají uskutečňovat plánované akce, na které jsme tak dlouho čekali. Všichni doufáme, že už to bude jenom lepší a budeme se konečně scházet, tak jako jsme byli zvyklí před pandemií.

Oslava Mezinárodního dne dětí. | Foto: Věra Vítovcová

Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice uspořádal v rámci Oranžového roku 2021 další výlet pro své obyvatele a lidi z blízkého okolí. Tentokrát v sobotu 5. června k oslavě MDD – Výlet do Zeměráje do Kovářova. Všichni měli dopravu i vstupné zdarma a pro děti byly připraveny do autobusu sladkosti a pití.