OBRAZEM: Chtěla jen dělat lidem radost. Zatím ale cítí zklamání

Je jí 70 let a má ráda květiny. Proto se Jaroslava Sokolová ze Strakonic rozhodla pruh zeleně před domem, kde žije 14 let, zkrášlit květinami. A to i přesto, že patří městu a má být tak v péči zahradníků technických služeb. „Vysázela jsem tady různé druhy květin, aby to tady bylo hezké a milé,“ vypráví nad svým výtvorem.

Jaroslava Sokolová u svého záhonu. | Foto: Deník/Petr Škotko

Na první pohled se jí záměr zdařil, ale každá mince má dvě strany. „Někteří lidé vysázené květinky ničí. Viděla jsem maminku s kočárkem, jak trhá květinu, prý k narozeninám,“ říká seniorka. To by prý ale moc nevadilo, konec konců, květina je milý dárek. „Horší je, že lidé květiny jen tak zlomí a nechají je být,“ dodala. Vrcholem jejího zklamaní byl nález několika vyrýpnutých sazenic. „Ležely jen o kousek dál, omlácené na chodníku a silnici. V první chvíli se chce člověku brečet,“ dodává a zároveň ukazuje na plot u zahrady, který někdo zničil kvůli trhání slunečnic. A to i přesto, že musel přelézt zábradlí a balancovat na zídce. Do svého nápadu dosud investovala několik stovek korun za sazeničky, nářadí a hodiny práce. Pomohly i její kamarádky, kterým chce tímto poděkovat. Chce pokračovat I když se její práce stala terčem hlupáků a vandalů, chce ve zkrášlování svého okolí pokračovat dál. „Ještě je tady takový cípek plný staré trávy, ten také osázím. Když pak sedím na lavičce, koukám se na tu krásu, je mi hned lépe na světě. A pořád je dost těch, kteří se u kytiček zastaví a řeknou, že je to moc hezké a že mi děkují,“ říká Jaroslava Sokolová. OBRAZEM: Mlýn v Hoslovicích jede na plné obrátky Přečíst článek › Pokud by prý mohla mít přání, chtěla by ty, kteří kolem záhonu chodí, poprosit o malou laskavost: Aby se chovali slušně. Nenapravitelní Ničení zeleně ve městech je v současné době běžný jev. „Na jaře a v létě řeší městská policie trhání květin z okrasných záhonů poměrně často. V noci hřeší především muži vracející se z hospod, kteří si chtějí kytičkou udobřit svůj protějšek. Ale stává se i to, že si žena přijde přes den prostě drze vyrýpnout sazenice, protože je chce mít na své zahrádce. Tito hříšníci dostávají pokutu,“ řekla tisková mluvčí MP Jaroslava Krejčová. Každoroční zkušenosti z vandalstvím na městských záhonech má odbor životního prostředí strakonické radnice vždy v době, kdy dochází k výsadbě zeleně. V mnoha případech nejde o krádež sazeničky, ale přímo cílenou devastaci záhonů. Řada obyvatel Strakonic si ještě po mnoha letech pamatuje krádež sazenic květin podobných palmě z kruhové křižovatky u viaduktu.

