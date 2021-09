Od 3. září do 31. října můžete v černé kuchyni strakonického hradu vidět výstavu obrazů Pavly Gregorové – Šípové s názvem Recyling.

Výstavu obrazů Pavly Gregorové – Šípové s názvem Recyling. | Foto: Deník/Petr Škotko

Volná tvorba Pavly Gregorové – Šípové je charakteristická především technikou ENKAUSTIKY – malbou voskem. Zpracovává několik svých hlavních témat, ke kterým se neustále vrací. Jedním z témat je abstraktní malba, dále pak nachází inspiraci v přírodě. Oslovuje ji voda, skály, celkový ráz krajiny, atmosféra místa. Kromě enkaustiky se vyjadřuje v technice olejomalby, tempery, perokresby, kresby tužkou, uhlem. Dále v akvarelu, suchém pastelu, z grafických technik např. v linorytu. Pracuje i se dřevem a s keramikou. Maluje také na textil, především na hedvábí. "Na výstavě Recycling chci představit především obrazy namalované za uplynulé dva roky. Byla, a je to zvláštní doba, která ovlivnila nás všechny a otiskla se i do mé práce. Proč název Recycling? Myslím, že je třeba recyklovat a také to dělám. Používám staré rámy, kreslicí prkna, desky. Občas recykluji i myšlenky. Část nových obrazů jsou namalované ilustrace k básním mojí kamarádky Ivy Petrové, jejíž sbírku veršů jsem ilustrovala. Patří sem obrazy Motýlek, Měsíc, já a hvězda, Zamilovaní a Sladké sny.