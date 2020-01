Třicítka nových městských bytů vznikla v budově bývalé ubytovny společnosti Tesla v centru Blatné. Strakonický deník byl mezi prvními, kdo byty mohl vidět a díky nám se do nich můžete podívat i vy.

Město Blatná ubytovnu odkoupilo v prosinci roku 2016 a pustilo se do jejího vyklízení, v roce 2019 předalo objekt stavební firmě a nyní už je zkolaudováno. Celkové náklady včetně odkoupení ubytovny a její kompletní rekonstrukce se podle místostarosty Pavla Ounického vyšplhaly na 30 milionů korun. V březnu by se měli do bytu stěhovat nájemníci.