Nechtějí stavbu malé vodní elektrárny (MVE) na řece Otavě v Sudoměři a nelíbí se jim stav v okolí MVE u Zátaví. Spolek Sudoměřské proudy dlouhodobě vyvolává debatu na toto téma a nyní si přizval na pomoc odborníky a zástupce obcí na Otavě. Setkali se v Kestřanech.

Podle místopředsedy spolku Josefa Smutného vyvolala aktuální diskuzi především situace u Zátaví. Provozovatel tamní MVE Robert Turinský měl bez povolení vybagrovat břehy a rozšířit tak koryto řeky. Hájí se tím, že povolení od příslušných úřadů měl. Členové spolku jsou však přesvědčeni, že se jím neřídil. „Povolené měl odstranění naplavených sedimentů, nikoli rozšíření či prohloubení koryta řeky,“ poznamenal Josef Smutný.

Problém, který potvrdili i rybáři, je také v tom, že bagry pracovaly v lokalitě v době, kdy se vytíraly ryby. „Pod jezem v Zátaví jsme už před lety vytvořili ochranné pásmo, kam ani rybáři nesmí v době, kdy se ryby třou,“ uvedl Jiří Marek, předseda písecké organizace Českého rybářského svazu.

Situaci posuzoval odbor životního prostřední MÚ Písek i Povodí Vltavy, nyní se tím zabývá Česká inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích. Dokud nebude jasné stanovisko inspekce, nechce se k tomu provozovatel MVE víc vyjadřovat.

Druhá věc, která Sudoměřské proudy trápí a proti které dlouhodobě bojují, je chystaná výstavba MVE v Sudoměři. Nemorální byl podle předsedkyně spolku Jany Hrdinové prodej pozemků, jejichž součástí je i část řeky. Obec Čejetice coby vlastník nejprve pozemky odmítla Robertu Turinskému prodat. Ten je ale později stejně získal prostřednictvím další osoby, která je koupila od obce a přeprodala jemu.

Na setkání však Robert Turinský ujistil, že elektrárnu v Sudoměři stavět nebude. „Dostal jsem zamítavé stanovisko úřadu územního plánování z Písku a kromě toho mi to za to nestojí, když vidím, co je schopen spolek proti mě podniknout,“ poznamenal s tím, že pozemky však prodat neplánuje. „Teď tam sice nic stavět nebudu, ale kdo ví, co bude za pár let,“ dodal otevřeně.

Nejen spolek Sudoměřské proudy, ale i chataři z okolí zátavské elektrárny upozorňují také na dopad MVE na přírodu obecně. Řeka Otava se podle nich stává v některých úsecích mrtvou.

Odborný referent Českého rybářského svazu Pavel Vrána potvrdil, že provoz MVE je jedním z faktorů, které obecně snižují populaci ryb v řece. Dokonce uvedl, že elektrárna je neslučitelná s budoucím životem v řece. V debatě také zaznělo, že kapacita řeky Otavy, co se týče malých vodních elektráren, je vyčerpaná. V České republice jich je celkem kolem 1500.