Chtěli být očkovaní rychle, proto vsadili na Strakonice. Řeč je českém veslaři a držiteli dvou bronzových medailí z Olympijských her v roce 1976 v Montrealu (párová čtyřka) a v roce 1980 v Moskvě (dvojskif) Václavu Vochoskovi a jeho ženě Marii.

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala (vlevo) a Václav Vochoska. | Foto: Kateřina Koželuhová

Kromě výletů po regionu vyrážejí často na hory, nejraději do Alp. To ale bez očkování proti nemoci covid-19 nešlo. „Navíc dcera s rodinou se přestěhovala z Ameriky do Německa. Nemohli jsme se dočkat, až se potkáme. Dcera proto zjišťovala, kde by na nás mohla rychle přijít řada a vsadila na Strakonice. O půlnoci nás zaregistrovala a druhý den ráno jsme jeli na očkování,“ vysvětluje Václav Vochoska hlavní důvod, proč s očkováním spěchali.