Řidiči i obyvatelé Strakonic si mohou oddechnout. Dvoutýdenní uzavírka ulice Katovická z důvodu bourání lávky pro pěší na sídlišti Mír se ztenčila na pouhé tři dny.

Lávka na Míru. | Foto: Deník / Petr Škotko

Strakonickému deníku to potvrdil investiční technik městského úřadu Oldřich Švehla. „Uzavírka komunikace bude od úterý 29. září do čtvrtka 1. října. Tato úprava vyplynula z aktuální situace dalších uzavírek ve Strakonicích. Je jich až moc na to, aby byl tah na Plzeň uzavřen dva týdny,“ řekl Oldřich Švehla.