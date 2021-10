Na čtyři sta návštěvníků podpořilo Chelčický domov sv. Linharta při Benefičním večeru 30. srpna v prostoru letního amfiteátru za kostelem sv. Martina v Chelčicích. Tento benefiční den nepršelo! Byl to velký zázrak v „období dešťů“, kterého si nesmírně vážíme.

Benefiční večer. | Foto: Klára Kavanová Mušková

Program Benefičního večera zahájila vernisáž obrazů uživatelů sociálně terapeutických dílen, kteří také sehráli zajímavé vystoupení pantomimy s poselstvím „Pošli to dál…“ Ve prospěch Domova vystoupil dětský divadelní soubor Chelčické štěstí se svou premiérou „Děvčátko jménem Malenka“, které slavilo u diváků velký úspěch. Scénář společně s režií pro 31 hrajících dětí od 3 do 12 let vytvořila Kristýna Pluskalová, zajímavé kostýmy a rekvizity ztvárnila Anička Kavanová a ušila je Petra Tlapová, garderobu nám zapůjčilo divadlo Tyl z Netolic. Divadelní představení trénoval dětský soubor celé prázdniny dvakrát týdně. Mockrát děkujeme, byli jste překrásní!