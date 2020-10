Ani v letošním roce, přes všechna nařízení a opatření, si nenechávají tuto tradici vzít a na „Havelské posvícení“ připravují pro sebe a své přátele sladké potěšení.

Co vy na to? Pustíte se do toho také? Na obrázku nejsou hnětýnky, mětýnky třeba jako od profesionálů, ale dobré jsou všechny. A protože by všichni měli zůstat doma, nabízíme inspiraci a především recept na mětýnky od rychtářky prachatických Baráčníků Věry Davidové:

Mětýnky: 400 g hladké mouky

25 g másla (nebo na půl s Herou)

125 g cukru

2 žloutky

vanilkový cukr

2 lžíce smetany

Zkuste vyzkoušet a nezapomeňte se pochlubit fotografií svých výrobků, ty můžete posílat na na email: hana.rabenhauptova@mupt.cz nebo redakce.prachaticky@denik.cz.

A pokud máte jiný recept než Věra Davidová, napište nám ho také.

Hanka Rabenhauptová