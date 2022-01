Když se povede, že krajinu pokryje sněhová nadílka a dokonce zamrznou ledové plochy, je tu ten správný okamžik pro jedinečné zimní radovánky. Autorka fotografií Jitka Pavlíková ze Strakonic o nich ví své.

Jedinečné zimní radovánky. | Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

"Děti vytáhnou boby, sáňky, brusle a k radosti jim stačí i malý svah za domem nebo zamrzlý rybník. V posledních lech je opravdová ladovská zima docela vzácnost, ale o to víc je třeba ji využít, jak to jde. Třeba tak jako loni bruslaři na zamrzlém rybníce pod Střelou. Ze sněhu se dají postavit nejen sněhuláci, ale je možné vybudovat třeba takové krásné iglú jako se to povedlo před několika lety dětem z jedné strakonické mateřské školky. Nebo vytvořit celé sněhové sochy. Anebo uplácat na dvoře sněhový dort. Fantazii se meze nekladou. Asi s největší zimní kuriozitou zbudovanou tentokrát ne ze sněhu, ale rovnou z ledu, jsem se setkala před deseti lety v německém Mitterdorfu. Budování takového chrámu má v tomto horském městečku dávnou tradicí, které ovšem soudobý ráz zimního počasí bohužel příliš nesvědčí. Tak aspoň zůstane tato impozantní stavba zdokumentována. Zima je prostě skvělá ve všech svých podobách a nabízí spoustu možností ke zdravému pohybu na čerstvém vzduchu. Stačí si jen vybrat, co nás nejvíc baví."