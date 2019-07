Obědy vydávala žákům ze Střelských Hoštic Karkulka

Střelské Hoštice – Více než padesát škol z celé republiky se přihlásilo do soutěže 100 let společně, která byla zaměřená na sto let stravování. Jen jedna ale vyhrála ceny za přibližně 400 tisíc korun. Byla to Základní škola ve Střelských Hošticích.

„Soutěž byla určená pro školy a jejich školní jídelny a naše paní kuchařky ani chvíli nezaváhaly a chtěly ukázat, co dokážou," uvedla ředitelka školy Dana Šatrová. Tým složený z kuchařek, učitelů a žáků musel během roku vařit a pořádat akce na různá témata. V průběhu několika měsíců se tak děti dostaly například do Karibiku, na karneval do Ria, na svatbu nebo do pohádky. „Jídlo jeden den vydávala například Karkulka, vlk a ježibaba. Jindy jsme zas dětem připravily svatební hostinu," vypráví kuchařky z jídelny. Kreativnost a nápady týmu ocenili i pořadatelé. „Mysleli jsme, že v konkurenci středních škol a škol, kde se vyučuje gastronomie, nemáme šanci, ale nakonec jsme obsadili první místo," dodává ředitelka. Škola díky svému snažení získala konvektomat pro ještě zdravější vaření v hodnotě 342 tisíc korun a další ceny.

Autor: Klára Alešová