Mnichov – Klub chovatelů českého fouska pořádá ve dnech 10. a 11. srpna soutěž v loveckých disciplínách v mysliveckém spolku Mnichov-Krty.

Český fousek. Ilustrační foto | Foto: ČTK

„Kdo by chtěl vidět lovecké psy v akci při práci v poli nebo na vodě, využijte příležitosti a pozvání pořadatelů na mysliveckou akci a přijeďte k chatě do Mnichova, kde zahájí soutěž ředitel pan Jaroslav Vojík a vrchní rozhodčí pan Jaroslav Mráz,“ zve za pořadatele Milan Blatský a dodává: „Naše národní plemeno, český fousek, nemělo nikdy na růžích ustláno! V těžkých dobách hrozil až zánik chovu a ztráta původních jedinců s jedinečnou genetikou. Příznivci tohoto ohaře udrželi do dnešních dnů a pro příští generace vysoce výkonného psa. Vynikající povahy a loveckých vlastností odolného vůči nepřízni počasí.“ Začátek akce je v sobotu i v neděli v 8 hodin.