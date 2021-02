Podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby bylo v tuto chvíli nejnutnější především udržet jednotný postup v celé České republice.

"Tomu jsme byli jako hejtmani vystaveni a museli jsme tuto situaci během 72 hodin řešit. Nebyli jsme připraveni na to, že pojede každá část republiky jinak. Zvlášť v situaci, kdy jsou některé kraje přetíženy britskou variantou a dochází v nich k velmi expanzivnímu šíření viru. To zrychlení a zpomalení života v některých regionech by mohlo znamenat, že se sem lidé začnou přesouvat. Jihočeský kraj má zatím velmi dobrou pozici. Pokud bychom fungovali v jiném režimu, bychom mohli docílit vysoké migrace. To by mohlo velmi výrazně ohrozit jihočeské nemocnice," uvedl Martin Kuba.

Bez omezení budou nyní fungovat úřady, otevřít mohou i výdejová okénka u knihoven. Ubytování budou moci kromě služebních cest využít i lidé cestující za zdravotním účelem.