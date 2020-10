Často se navíc i ti, kteří mohou mít otevřeno, bojí, že lidé stejně nebudou chodit nakupovat. Jednak kvůli nepřehledné situaci a pak kvůli obavám o zdraví. „Jak to bude za měsíc, o tom raději ani nepřemýšlíme. Jsme už unavení,“ říkají hlavně majitelé malých obchůdků.

Řada firem přežívá díky internetu nebo tomu, že nestojí jen na „jedné noze“. Například prodejnu podlahových krytin Strnad v Lišově podle obchodního ředitele Tomáše Strnada drží nad vodou velkoobchodní prodej. „Já doufám, že se za dva, maximálně tři týdny otevře,“ říká Tomáš Strnad a dodává, že firma má 45 zaměstnanců a kdyby neměla maloprodej v obvyklém režimu, kam si mohou lidé přijet zboží osobně prohlédnout a vybrat čekaly by ji velké problémy.

„Nejsem z toho nadšený, ale snažíme se,“ komentuje současnou situaci z pohledu majitele obchodu se sportovními potřebami Věci na fotbal Roman Havel z Českých Budějovic. Na jaře se stěhoval z Borku, obce v těsném sousedství Českých Budějovic na Palackého náměstí v jihočeské metropoli. Stavbou dálnice se dostal Borek mimo hlavní tahy a ubylo zákazníků. „Měli jsme plán, otevřít 20. března,“ vrací se o pár měsíců zpět Roman Havel. Místo otevření obchodu ale přišlo nařízení o zavření obchodů.

Podnikatel však vidí ve vývoji situace i kladnou stránku, nejen ztracené tržby. „Svým způsobem nám to ulehčilo v tom, že jsme mohli lépe dokončit stěhování i s výrobou. Děláme malé dresy, vlaječky, potisky,“ vypočítává Roman Havel s tím, že jednak připravuje venkovní propagaci a zajištění sportovních akcí a jednak se věnuje prodeji sportovního oblečení, suvenýrů a potřeb, hlavně na fotbal. „Covidová anabáze byla problematická,“ přiznává ovšem Roman Havel a vysvětluje, že venkovní aktivity úplně padly zákazem vlády a utrpěl i prodej sportovního hlavně fotbalového oblečení. „Máme i e-shop, hodně věcí se dá udělat na dálku, ale když se nehraje nebo neběhá, nemají lidé potřebu něco si na sport opatřit,“ říká podnikatel a propad tržeb na internetu, který zůstal jediným zdrojem příjmů, odhadl na 80 %.

Když se nemohou scházet ani kluby, nemohou si zkoušet dresy nebo se domlouvat, takže i prodej přes internet utrpí, ačkoliv by firma mohla dovézt vzorky nebo návrhy. „Doufám, že k tomu 3. listopadu, jak slibují, že se uvolní alespoň nějaké aktivity. To je důležitější, než abych mohl otevřít kamenný obchod,“ zdůrazňuje Roman Havel. A dodává, že sice zařadil do výroby i roušky s potiskem, ale celkovou situaci to nemůže zvrátit.

Obchodníci hlavně doufají, že nezůstane zavřeno až do Vánoc.