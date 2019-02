České Budějovice – Tři občané z Dívčic žalují proti územnímu plánu obce

A to především pro nesplnění povinnosti provést hodnocení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu Českobudějovických rybníků vyhlášenou k 25. listopadu 2009. Tvrdí, že rozhodnutím byli zkráceni na právech, a obávají se škod na svém majetku, ohrožení životního prostředí a zdraví.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo v únoru 2008. V prosinci toho roku vydal krajský úřad stanovisko, že navrhované opatření nemá významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Obec pak vydala vyhlášku o veřejném projednávání návrhu zadání územního plánu, v níž podle žalobců nebylo uvedeno místo, datum a čas jednání. 29. pro᠆since 2008 byl návrh zadání územního plánu schválen.

Roku 2009 schválilo zastupitelstvo doplnění záměru o začlenění výstavby dřevozpracujícího závodu v katastru obce a o zřízení průmyslové zóny mj. s podmínkou vybudování obchvatu. Zadání bylo znovu schváleno v roce 2010, ale podle žalobců doklady o tom nejsou k dispozici. Loni v červenci byl územní plán obce schválen.

Žalobci namítají, že v plánu zahrnutý obchvat k odvedení těžké nákladní dopravy ze sanace odkališť, dřevozpracujícího závodu atd. v části u obce Zbudov je v rozporu se schváleným zadáním územního plánu. Navrhovatelé prý o něm nebyli informováni a nemohli tak využít práva uplatnit námitky již v této fázi schvalování. Namítají i další rozpor postupu obce se zásadami územního plánování.

Námitky jednoho z žalobců proti vedení obchvatu v blízkosti jeho nemovitosti podle nich loni nebyly obecním úřadem vypořádány řádně.

Domnívají se, že záměr výstavby masivního obchvatu „asi pět metrů nad rovinatým terénem Zbudovských blat" je nepřiměřený cíli – „obsluze jedné průmyslové provozovny". Dojde jím prý k závažnému zásahu do krajinného rázu a do práv žalobců.

Tvrdí, že lokalita má vysokou hodnotu krajinářskou i přírodovědnou. Obchvat by měl zásadní vliv na ptačí oblast a na druhy chráněných ptáků (kvakoš, rybák, slavík, husa, kopřivka). Nepředložení územního plánu orgánu ochrany přírody bylo nich nezákonné. Navrhují, aby krajský soud zrušil územní plán Dívčic v části vymezení trasy zmíněné komunikace.

Krajský soud zahájil řízení o tomto návrhu a vyzval osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného roz᠆hodnutí, nebo by mohly být dotčeny jeho zrušením, aby mu do konce dubna sdělily, zda hodlají uplatňovat svá práva. (10A 30/2013).