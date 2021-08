„Na úseku Vltavy mezi Lipnem a Vyšším Brodem se bude díky tomu konat několik výjimečných, sportovních akcí," uvedl pořadatel závodu vodních slalomářů Jakub Bican. Sám bude v sobotu přímo pod lipenskou hrází organizovat závod Mistrovství ČR v neděli finále Českého poháru Skupiny ČEZ - https://www.kanoe.cz/slalom/cp-cez.

„Diváci to nejlepší zažijí vždy při finálových jízdách, které startují v sobotu a v neděli po poledni. Uvidí všechny hvězdy českého vodního slalomu, včetně čerstvých olympijských medailistů Prskavce a Rohana," uvedl Bican.

Pod lipenskou nádrží proteče zhruba 25 kubíků vody za sekundu. Rychle tekoucí voda a o mnoho vyšší hladina Vltavy tak umožní splutí tohoto úseku. Jedná se o výjimečnou příležitost, která se opakuje pouze jednou za rok, nikde jinde u nás podobné podmínky nejsou.

„Loučovice a Čertovy proudy na řece Vltavě to je pojem, který už léta láká profesionální vodáky. A nejenom je. Natáčel se tu i film Rafťáci. Ta obrovská síla živlu vody, se kterým vodáci zápasí, láká stovky a tisíce návštěvníků, fanoušků. Takže kromě divoké vody poteče Loučovicemi i adrenalin a po večerech jistě i pivo. Je to každoroční slavnost, kterou by si nikdo z milovníků skutečné hard core akce, skvělých fotografií a videí pro sociální sítě a pořádné rockové zábavy neměl nechat ujít," zve na divokou vodu Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který má sídlo právě v Loučovicích. „Obec Loučovice je potěšena tím, jak kvalitní a mimořádné závody na divoké vodě tu máme, a jak je koncipován jejich doprovodný program. Dobře si uvědomujeme že se jedná o akce světové úrovně a účast závodníků z mnoha zemí včetně olympijského vítěze je toho důkazem," uvedl tajemník loučovického městského úřadu Daniel Hovorka.

Druhou velkou akcí, která se tu o tomto víkendu jede, jsou Devils Extreme Race, který je určený extrémním kajakářům z celého světa.

Organizátoři tohoto závodu vedle extrémního zážitku na vodě slibují celovíkendový mejdan, kde nebudou chybět koncerty, tanec a tradiční turnaj v páce, samozřejmě za dodržení všech platných hygienických předpisů.

Pro velký ohlas z předchozích let se organizátorům i letos podařilo zařídit speciální vlak Helltrain, se zvláštním vagonem na přepravu lodí, který bude na trase Čertova stěna – Loučovice a Lipno nad Vltavou jezdit každou hodinu a po celý víkend.

U zastávky Čertova stěna je pro tento víkend zřízený speciální kemp, kde budou vodáci spát. V provozu jsou také dva kempy, které v Loučovicích fungují celoročně. Na řece se dále jede i několik raftových a sjezdových závodů. A mimo závody si tradičně přijede obrovské množství vodáků jen volně zajezdit na unikátním úseku divoké vody. Organizátoři ale varují ty, kteří na Lipno chystají, aby si jízdu na divoké vodě rozmysleli.

„Samotné ježdění je vhodné pouze pro vodáky se zkušenostmi s opravdu divokou vodou. Jedná se o ty nejobtížnější tratě v ČR a za roky pořádání jsme zažili i řadu smutných příběhů pramenících z nezkušenosti a nepřiměřenosti - raft se v tomto úseku převrátí opravdu hravě. Je lepší přijít jako divák," uzavírá Bican.

Pavel Pechoušek, TS Lipenska