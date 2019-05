„Lístky na Česko – Švédsko jsem dostal k Vánocům pod stromeček,“ prozradil David Stibor, který v Borovanech provozuje zrekonstruovaný mlýn, s tím, že náhoda mu pak přihrála také lístek na zápas české reprezentace proti norské.

„Měl jsem u sebe ubytované Slováky, tak jsem se jich drze zeptal, jestli by mi nesehnali lístek a oni ho sehnali,“ smál se hokejový fanoušek. Ten na šampionát vyrazil ještě s kamarádem. Dění v Novém Městě, části Bratislavy, kde se turnaj koná, si pochvaloval. „Město je krásné. V Bratislavě už jsem byl dřív, ale i Nové Město je krásné. Je tu plavečák, fotbalový stadion, prostředí je perfektní, k tomu ta slovenská kuchyně,“ vyjmenoval klady. Na otázku, jestli je něco, co není dotaženo, odpověděl: „Špatná je tu informovanost. Funzóna je asi kilometr od stadionu, je to špatně značené,“ řekl.

Na atmosféru na stadionu si ale stěžovat nemohl. A už vůbec ne na hokej. „Je to ten nejlepší hokej, co jsem kdy viděl,“ nešetřil chválou a pokračoval: „Když jdu na zápas Motoru, tak stíhám i pivo, tady jsem nestíhal nic, nevěděl jsem, kdo dává gól. Tak bych byl rád, aby se hráči Motoru na MS koukali a něco si z toho třeba vzali,“ řekl s nadsázkou.

Za sebou má i setkání s Alešem Hámou či šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem. „Ten seděl dokonce u nás v sektoru, což bylo dobré, protože aspoň nebyla fronta na pivo, jak se chtěli všichni fotit,“ smál se.