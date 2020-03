ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích domluvila podle ředitelky ZŠ Dany Walterové dozor nad dětmi zdravotníků na tento týden s vedoucí koordinátorkou z nemocnice. „Bude tu režim jako v družině,“ vysvětlila. Děti si mohou psát úkoly nebo se učit samy. „Budou jinak staré a jsou každé z jiné školy, kde mohou v každém předmětu probírat něco jiného než u nás,“ vysvětluje ředitelka, proč nebudou mít klasické vyučování.

V Dačicích je pro děti připravena jedna třída v mateřské škole na Červeném vrchu a jedna třída v základní škole Boženy Němcové. „Dosud tuto službu nikdo nevyužil, v případě potřeby jsou ale pedagogičtí pracovníci připraveni se o děti postarat,“ uvedl starosta Karel Macků.

V Třeboni vznikly podobné třídy v Základní škole Na Sadech a Mateřské škole Sluníčko. „Do školky začalo chodit jedno dítě, na základní školu dvě děti. Proto nám kraj dovolil jedno zařízení uzavřít. Rozhodli jsme se tedy uzavřít mateřskou školu,“ uvedl starosta Jan Váňa.

Pro děti ve věku od 3 do 6 let zřídil Jindřichův Hradec dětskou skupina v objektu 3. mateřské školy na sídlišti Vajgar. Pro děti ve věku od 7 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci nemocnice, je k dispozici třída na 4. ZŠ. Pro stejně staré děti, jejichž zákonní zástupci jsou členy integrovaného záchranného systému (IZS), armády nebo poskytují zdravotní služby mimo nemocnici, je připravena dětská skupina na 5. ZŠ. „Počet dětí v těchto třídách se každý den mění, podle potřeb jejich rodičů. Služba je k dispozici každý všední den od 5.45 do 18.15 hodin,“ upřesnil mluvčí radnice Petr Kolář.

Od pondělí je v provozu Základní škola J. K. Tyla v Písku, která je určena pro děti zaměstnanců složek IZS a sociálních služeb. Začal ji navštěvovat první chlapec. „Zatím je to individuální výuka, ale jsme připraveni na další zájemce i na otevření více skupin,“ uvedl ředitel Pavel Koc. V jeslích zřízených městem pro děti zaměstnanců IZS není ani jedno dítě, ve školce bylo jedno na jeden den v minulém týdnu.

Ve Vimperku vytvořili v budově Mateřské školy v Klostermannově ulici jednu třídu pro předškolní děti rodičů, kteří pracují ve složkách IZS. V pondělí však místostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl řekl, že o službu není zájem. „Evidovali jsme jedno dítě, takže třída není otevřená,“ konstatoval. Dodal, že nabídka je stále zařazena do krizového scénáře města.

Město Tábor uzavřelo všechny školky zřizované městem. „Důvodem je rapidní pokles počtu dětí. Pro rodiče pracující v IZS a přímé péči je otevřena ZŠ Helsinská,“ řekl starosta Štěpán Pavlík. Podle ředitelky Aleny Heršálkové jsou na příchod dětí připraveni, zatím ale není zájem. „Jednalo se vždy o jednotlivce, kteří když zjistili, že by tu jejich dítě bylo samotné, zařídili si hlídání doma,“ sdělila a dodala, že ve středu se situace nejspíš změní, zájem totiž projevila pětice rodičů. Škola funguje ve dvou budovách a pro děti bylo vyčleněno detašované pracoviště MŠ Hastrmánek ve Světlogorské ulici.