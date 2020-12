Nejprve přijměte gratulaci k udělení ceny. Kdy jste o tom, že ji získáte, dozvěděla?

Moc děkuji za přání. Mám pocit, že to bylo tak před dvěma týdny po jednání krizového štábu města. Mluvčí radnice paní Markéta Bučoková se mne zeptala, jestli bych nebyla proti cenu přijmout.

Takže docela velké překvapení… Jak cenu vnímáte?

Dodám, že velmi milé překvapení. Vnímám ji jako ocenění mojí práce v Českém červeném kříži.

V této oblasti pracujete 27 let a zmínila jste, že skončíte. Co vám za celé ty roky uvízne v paměti?

Že za to ta práce v Českém červeném kříži stála, že za námahu stálo zřízení domácí péče, která velmi dobře funguje a je stále více preferovaná.

Lidé vás spojují především s dárcovstvím krve. Stále jsou po těch letech ochotni darovat krev?

Jsou, ale už jich není tolik, jako dřív. Nebo spíše má vliv, že někteří dárci jezdí do Českých Budějovic, kde je naše kmenová transfuzní stanice, a jiní do Písku, do Klatov či do Plzně.

Vraťme se k Ceně starosty města. Už víte, kam si ji umístíte?

Určitě si ji vezmu do kanceláře. Až skončím, protože už jsem v důchodovém věku a přesluhuji, poputuje ke mně domů. Určitě neskončí někde zastrčená. Ocenění si velmi vážím.