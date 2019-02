Malenice - Nechtěl jsem šířit paniku, nebyl k ní důvod, vysvětluje starosta Malenic Josef Bláhovec

Od června měli nadlimitní množství arsenu ve vodě, dozvěděli se o tom až v říjnu z obecní vývěsky. Způsob, kterým to dal starosta obce Josef Bláhovec lidem vědět se nelíbí Petře Luskové, která v Malenicích bydlí. „Všimla jsem si toho náhodou, když jsem šla venčit psa. Na můj dotaz, proč takové sdělení nebylo hlášeno městským rozhlasem, mi starosta řekl, že vždycky, když něco vyhlásí, má pak plný úřad lidí, kteří to špatně pochopili," popisuje.

Starosta obce Josef Bláhovec přiznává, že jeho řešení nebylo úplně správné. „Nehlásit to rozhlasem mi v danou chvíli přišlo jako nejlepší řešení. S odstupem času vidím, že to bylo to nejhorší, co jsem mohl udělat. Důvod, proč jsem to nevyhlásil je prostý – nechtěl jsem šířit paniku, ke které nebyl důvod. " vysvětluje.

Nejvyšší mezní hodnota arsenu je stanovena na 10 mikrogramů na litr pitné vody. Podle výsledků rozboru vody ze dne 16. září byl ve vodě v Malenicích zaznamenán arsen v množství 30 mikrogramů na litr. Podle hygieniků však taková koncentrace není po krátkou dobu nebezpečná pro dospělé a pro děti přibližně nad osm let věku. Nyní je voda v pořádku.

Starosta: Vesnici jsem otrávit nechtěl

Zvýšené množství arsenu ve vodě a přístup starosty obce Josefa Bláhovce k problému pobouřil v minulých dnech obyvatele Malenic. „Máme arsen ve vodě od července, v září to bylo 30 mikrogramů arsenu na litr, a starosta to v tichosti umístí na vývěsku v říjnu. O tom, že cisternu s pitnou vodou nám přistavili několik dní potom ani nemluvě," zlobí se obyvatelka Petra Lusková. Podle ní měl v takovém případě jednat rychleji.

Starosta Josef Bláhovec ale důvod k panice nevidí. Zprávu ze 3. října vyvěsili v pátek 4. října. V pondělí byla přistavena cisterna. „Hysterie, která vypukla, mě zaráží. Podle místních jsem zřejmě chtěl otrávit celou vesnici. Nikdo se neptá na důvody, všichni chtějí jenom čistou vodu a hned," říká a druhým dechem dodává: „Šlo o souběh několika technických problémů, které aktivně řešíme."

Během léta došlo nejprve k závadě na vodojemu Zlešice, v srpnu pak vodojem s úpravnou vody v Malenicích zasáhl blesk. „Součástky, které spálil, jsme okamžitě vyměnili," popisuje události Josef Bláhovec.

V té době však podle údajů, které Strakonickému deníku poskytl mluvčí Krajské hygienické stanice České Budějovice František Kotrba, vykazovaly vzorky vody mírné zvýšení arsenu ve vodě – a sice 19 mikrogramů na litr pitné vody. To je o devět mikrogramů více, než je nejvyšší mezní hodnota, kterou stanovilo ministerstvo zdravotnictví.

Podle Josefa Bláhovce ale obec nic nepodcenila. „Firma Ekomonitor, která má kvalitu vody v Malenicích na starost, okamžitě učinila kroky k tomu, aby arsen z vody zmizel. Při zářijových testech se ale ukázalo, že ani osmdesát kubíků chemie na odbourání arsenu nestačilo," dodává. Hodnota arsenu ve vodě se vyšplhala na 30 mikrogramů na litr pitné vody.

František Kotrba je toho názoru, že Maleničtí ohroženi nebyli. Pro dospělé a pro děti přibližně nad 8 let věku není voda s takovou koncentrací arsenu nebezpečná, jde-li o krátkodobé užívání. „Takovou vodu by však z důvodu předběžné opatrnosti k přímé spotřebě neměli užívat kojenci, děti do přibližně 8 let věku a těhotné ženy," uvedl. Doplnil, že žádné nebezpečí nehrozí ani při používání takové vody k osobní hygieně nebo k mytí nádobí či praní prádla.

Jiří Vala, jednatel firmy Ekomonitor, která obnovuje a seřizuje technologie v malenické úpravně vody, ve své říjnové zprávě s odkazem na Státní zdravotní úřad uvádí, že jde o princip předběžné opatrnosti. „Vzhledem k nejistotám přetrvávajícím v poznatcích o nebezpečí arsenu pro člověka a s ohledem na příjem arsenu s potravou je vhodné považovat za potenciálně ohroženou celou dětskou populaci a těhotné ženy," píše.

Na seřízení technologií se podle něj pracuje, avšak je časově náročné. Trvat může ještě několik týdnů.

Odběr a analýza vzorků, které byly odebrány v říjnu, prokazují, že arsen se ve vodě podařilo dostat pod kontrolu. Nyní obsahuje osm mikrogramů na litr.

Data odběrů vzorků a analýzami následně zjištěné koncentrace arsenu ve vodovodu Malenice:

13. června 15 mikrogramů/l

11. července 16 mikrogramů/l

20. srpna 19 mikrogramů/l

16. září 30 mikrogramů/l

17. října 8 mikrogramů/l

Zdroj: KHS České Budějovice