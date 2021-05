V sobotu zaznamenali hygienici na jihu Čech 188 případů SARS-CoV-2, o 43 méně než v sobotu před týdnem. Celkem 467 nemocných se uzdravilo, potvrzeno bylo jedno úmrtí, celkem bylo v kraji verifikováno 1 668 úmrtí s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 dosáhl v regionu 95 886. Počet vyléčených se zvýšil o 467 na 90 047. Počet aktuálně pozitivních poklesl o 280 osob na 4 171 osob.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k PCR vyšetření 645 suspektních vzorků a 24 vzorků samoplátců, potvrzeno bylo 188 případů. K nemocným přibylo 87 žen a 101 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (85), Jindřichohradecku (27), Českokrumlovsku (25), Písecku (19) a Táborsku (17), na Prachaticku 11 a na Strakonicku 5.

„Ve více než padesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v jedenácti na pracovišti. Dva případy se týkaly škol. Jedna osoba se infikovala na Ukrajině,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze 4 171 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 372 na Českobudějovicku, 611 na Táborsku, 514 na Písecku, 501 na Jindřichohradecku, 413 na Prachaticku, 374 na Strakonicku a 386 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 240 639 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 1 843 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 24 na celkových 14 822,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo kumulativně k sobotnímu večeru na jihu Čech pozitivních 49 754 žen a 46 132 mužů. Z celkových 95 886 dosud potvrzených případů je 27 509 z Českobudějovicka, 15 770 z Táborska, 15 626 z Jindřichohradecka, 12 074 z Písecka, 10 432 ze Strakonicka, 7 728 z Českokrumlovska a 6 747 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud 9 774 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 058 do čtyř a 3 555 od čtyř do devíti let. 9 337 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 508 do kategorie 25 až 34 let, 16 182 do kategorie 35 až 44 let, 18 345 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 692 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 048 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 8 971 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 077 ve věkové skupině 75+ .

KHS Jihočeského kraje