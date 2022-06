Do povědomí veřejnosti se dostal jako ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, který šéfoval od června 2011. V prosinci 2012 Pavla Bulanta během svého krátkého působení odvolala tehdejší vicepremiérka Karolína Peake. Do čela úřadu pro vyzbrojování se Pavel Bulant vrátil v lednu 2013. Tentýž rok v říjnu odešel definitivně.

S čím přicházíte do teplárny a co o dní naopak čekáte?

Chci pokračovat v práci kolegy Pavla Hřídele, který tady působil. Mým cílem je přinášet uživatelům a zákazníkům teplárny ty nejlepší podmínky při odběru tepla a teplé vody.

Z armády do teplárny. Jak se to přihodí?

Pracoval jsem v armádě 25 let a tato kapitola mého života je pro mne uzavřenou záležitostí. Byť mnohdy novináři, když se setkáme, tak vybírají třešničky ze závěru mé kariéry.

Co byste o sobě řekl v krátkém představení?

Je mi 52 let, v armádě jsem byl 25 let. Nyní mám za sebou devět let zkušeností z manažerských pozic na různých úrovních výhradně ve výrobních firmách.

Takže teplárna ve Strakonicích není pro vás žádná novinka?

Prakticky ne. Když se dostanete na určitou hranici poznání firem obecně, máte za sebou technické vzdělání a máte rád techniku, tak v zásadě přechody z jednotlivých oborů do druhých nejsou tak velký problém. Principy řízení firem a podnikání jsou všude stejné.

Co největší zisk a co nejmenší výdaje.

Přesně tak. Firma může buďto růst, nebo upadat. Nemůže stagnovat.

Zmínil jste svého předchůdce Pavla Hřídele. Jaký je váš vztah? Je pravda, že jste mu v roce 2018 nabídl manažerskou pozici a on vám to v případě vedení strakonické teplárny vrátil?

O tomhle vím a beru to s rezervou. Bylo to trochu jinak. Byl doporučen mým známým v roce 2018 nebo 2019. Já v té době sháněl výrobního ředitele do firmy SEEIF Ceramic miliardáře Rudolfa Ovčařího, kde jsem pracoval jako generální ředitel. Tato firma vyrábí hutní keramiku pro výrobu surové oceli po celém světě. Pavel Hřídel mi byl doporučen jako manažer s mezinárodními zkušenostmi. Nedohodli jsme se však na některých podmínkách. Za krátko poté mne pro změnu oslovil Pavel Hřídel jako ředitel teplárny a nabídl mi pozici výrobního ředitele této společnosti. Byl jsem se tady podívat a dokonce mi nedávno na jedné sociální síti vyskočila vzpomínka na moji návštěvu. Když se pak rozhodl skončit, tak mne oslovil, zda bych se nechtěl zúčastnit výběrového řízení na ředitele teplárny.

Osobně bych tyto informace nepodceňoval. Podle některých „zaručených“ zpráv jste už v té době věděl, že budete ředitelem strakonické teplárny a dokonce jste prý tajný kůň bývalého ministra průmyslu Karla Havlíčka. Znáte se s ním?

Tak to je výborné. Ministra Havlíčka jsem potkal jednou v životě asi na 15 minut, kdy mi tento tvůrčí člověk, který řídil dvě ministerstva, poslal přes 50 SMS zpráv. Ale ani jedna se netýkala strakonické teplárny (smích).

Oficiálně vedete teplárnu od 1. června, ale jistě jste se tady pohyboval už dříve. Co už jste stačil zjistit a poznat?

Ze strakonické teplárny mám velmi dobrý dojem. Měl jsem možnost srovnání a postavení teplárny je velmi slušné.

Ale dovolil bych si k tomu jednu malou poznámku a víc bych se nechtěl rozšiřovat. Na to, že jde o teplárnu okresního města, se objevovala moc často v různých médiích. Předpokládám, že do budoucna to tak nebude.

Kromě toho jsem ale také pochopil, že jsou tady velmi šikovní lidé, kteří jsou ochotni pracovat na zlepšování. Proces výroby elektrické energie nebo tepla nikdy nekončí. Máme tady celou řadu projektů, na kterých můžeme pracovat, abychom byli nadále konkurence schopní, atraktivní a aby nám přibývali zákaznici. Vím ale také, že je to složité.

Část vaší odpovědi se týká nechtěné popularity a jisté míry pozornosti ze strany médií. To lze pochopit, nicméně v tomto případě nemusejí novináři vytvářet žádné spekulace. O popularitu se dostatečně starají nejvyšší i komunální politici a soudní kauzy. Už jste se vy osobně například seznámil se sporem teplárny a společnosti Energo ohledně dodávek tepla na sídlišti Šumavská a vzájemného neplacení pohledávek? Víte o odkupu technologií zmíněného distributora ze strany města?

Jsem s tím seznámen a vítám to. Tuto záležitost, která si zaslouží z mojí strany tak maximálně dvě věty, považuji za vyřízenou. Chybí jen dokončení některých technických záležitostí. Chtěl bych tímto poděkovat všem bez rozdílu, kteří přispěli k jejímu vyřešení.

Myslíte, že je vyřešena správně?

Ano. Myslím si, že je vyřešena správně ve prospěch občanů Strakonic.

Když přijde do jakékoliv firmy nový šéf, okamžitě se vyrojí dohady o tom, jaký bude. V kategorii „zaručených“ zpráv, které se týkají vaší osoby, je i další. Tentokrát o tom, že budete propouštět. Je to pravda? Co vzkážete lidem v teplárně?

Jsem člověk spíše kreativní, který se snaží věci budovat, ne je ničit. V tento okamžik nepředpokládám žádná opatření směřující k optimalizaci personálu v teplárně.

Položím otázku znovu. Budete propouštět, nebo ne? Je, nebo není, to téma dne?

Není to téma dne.

I když je pro vás působení v armádě uzavřenou minulostí, přece jen dovolte ještě jednu otázku. Co jste si z ní odnesl do civilu?

Toho by bylo víc, ale jedna věc je opravdu důležitá. Schopnost a odvahu rychle se rozhodovat. V armádě opravdu není čas na zbytečně dlouhá jednání.

Vraťme se ještě k teplárně. Ta dva roky nezdražovala teplo. Na jihu Čech patřila mezi výjimky. Jenže výše zmíněný nákup technologií, plánované stavební úpravy či hledání jiného zdroje to mohou změnit. Mají se tedy lidé ve Strakonicích, kteří jsou závislí na teplárně, bát zdražení?

Cena tepla je aktuální vždy na začátku roku. Pro letošek je jeho cena garantovaná. Pravda je taková, že vzhledem k Putinově experimentu na území cizího státu, řeší zdražování celá společnost. Až tato situace nastane, budeme ji řešit také.