To letos 1. ledna schválila rada města a znamená, že celkové výdaje mohou být čerpány měsíčně maximálně do výše 1/12 celkového objemu skutečných výdajů roku 2018. „Je pozastaveno zahajování nových investičních záměrů, pokud nejde o dokončování již zahájených akcí v souladu s usneseními či smluvními závazky předchozích let,“ uvedla vedoucí finanční odboru Jitka Šochmanová. Město tak mohlo realizovat akce, které odsouhlasilo poslední zastupitelstvo.

Jak se může situace vyvíjet? „Ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí běží desetidenní lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud návrh podán nebude, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání zastupitelstva města tak, aby se konalo do dalších 15 dnů,“ řekla vedoucí odboru vnitřních věcí Martina Kotrchová.

Pokud žaloba podána bude, musí město čekat na verdikt krajského soudu.

V případě bezproblémové varianty by se mohlo ustavující zastupitelstvo konat ve druhém lednovém týdnu. Na rozpočet by přišla řeč na druhém zastupitelstvu, které by se mělo uskutečnit ještě do konce ledna.

Opakované volby ve Strakonicích - kandidátky:

Politické hnutí Národní obroda - číslo 1

1. František Karel Ladislav, dělník (samostatný kandidát)

Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD - číslo 2

1. Zdeněk Hofmann, 39 let, jednatel společnosti

2. Lenka Líbenková, 40 let, číšnice

3. Petr Boubín, 35 let, pedagog - asistent

4. Jiří Kohout, 34 let, zedník

5. Josef Hodonický, 54 let, zedník

6. Roman Jindra, 55 let, řidič

7. Tomáš Marek, 31 let, zedník

8. Hana Hofmannová, 38 let, číšnice

9. Michal Fryc, 32 let, řidič

10. Martin Bublík 45 let, instalatér

11. Josef Marada, 27 let, betonář

12. Richard Demetr, 32 let, zedník

13. Radka Bublíková, 39 let, dělnice

14. Štěpánka Žižková, 31 let, číšnice

15. Kateřina Náhlíková, 34 let, kontrolor provozu

16. Veronika Adamová, 26 let, číšnice

17. Josef Kopecký, 43 let, zedník

18. Jaroslava Hofmannová, 60 let, švadlena

19. Josef Čuřín, 23 let, řidič

20. Anna Demetrová, 38 let, prodavačka

21. Martin Hofmann, 36 let, programátor

Politické hnutí Změna - číslo 3

1. Ing. Mgr. Karel Janský, MBA, ved. odboru investic, dotací, šéfr. iStrakonice.cz

2. Mgr. Hana Vojtová, učitelka matematiky a biologie

3. Jiří Baloušek, farmaceutický reprezentant

4. Martin Schertler, mistr v ČZ Strakonice

5. Jakub Škoda, učitel

6. Petr Hnilo, překladatel, zakladatel Strakonice nejen sobě

7. Lubomír Dunovský, obchodní manažer

8. Pavel Rajnoch, farmaceutický reprezentant

9. Klára Halgašová, DiS., učitelka angličtiny

10. Ing. Martin Škoda, projektant

11. Jiří Šefránek, vedoucí obchodu

12. Iva Pavlová, prodavačka

13. Ing. Petr Furiš, auditor a cestovatel

14. Václava Petelová, jednatelka společnosti

15. Jaroslav Čejka, mistr ve výrobě

16. Petr Burian, technik chlazení

17. Jana Dunovská, OSVČ, vedení účetnictví

18. Milena Pavlová, důchodkyně, dříve ČZ

19. Pavel Soukup, dělník ve výrobě

20. Jan Hovorka, operátor fixace a dohotovení

21. Jiřina Císařovská, důchodkyně, dříve Fezko

Politická strana Komunistická strana Čech a Moravy - číslo 4

1. Pavlovičová Marie, politická pracovnice

2. Fornbaumová Jaroslava, administrativní pracovnice

3. Falc Vladimír, voják z povolání

4. Holubová Drahomíra, zaměstnankyně

5. Vlasáková Milada, učitelka

6. Bernad Tomáš, učitel

7. Papírníková Zdena, statistická pracovnice

8. Štrobl Jiří, stavbyvedoucí

9. Homola Marko, sociální pracovník

10. Slavík Václav, mistr odborného výcviku

11. Koubek Josef, řidič

12. Voldán Jiří, televizní opravář

13. Ing. Rokoš Ladislav, account manager

14. František Monda, zaměstnanec Bezpečnostní služby

15. Bublíková Hana, obchodní zástupce

16. Samec Václav, soustružník

17. Krž Karel, zaměstnanec Policie

18. Stejskal Josef, opravář

19. Šimon Daniel, řidič

20. Gryc Zbyněk, číšník

21. Pavlovičová Blanka, voják z povolání

Politické hnutí Jihočeši 2012 - číslo 5

1. Ing. Miroslava Zralá, příprava investic​

2. Mgr. Robert Malota, dokumentátor, publicista

3. Ing. Ivana Bambásková, finanční specialista​

4. Lukáš Houžvička, výpravčí

5. Mgr. Radek Sosna, učitel, trenér lyžování

6. Kristýna Tomšovicová, sportovec

7. Ing. Pavel Pavel, experimentální archeolog

8. Mgr. Ing. Pavel Vondrys, systémový specialista​

9. Mgr. Jaroslava Cháberová, pedagog

10. Jan Schneedorfer, OSVČ

11 Ing. Karel Šíp, technik IT

12 Mgr. Emanuel Pavelka, pedagog

13. Jiří Pašek, kuchař, vedoucí HUSOT

14. Ing. František Lebeda, geodet

15. PhDr. Jitka Stropnická, personalistka

16. Ing. arch. Jiří Treybal, projektant

17. Jaroslav Landsinger, zvukový a filmový technik

18. Ing. Josef Slavík, systémový analytik

19. Václav Tlapák, důchodce

20. Mgr. Petr Hrnčíř, pedagog

21. Vlastimil Pašek, posunovač

Politické hnutí Ano 2011 - číslo 6

1. Smolej Alfons, 57 let, specialista logistiky

2. Flachs Robert, 41 let, vedoucí stavebního úřadu

3. Sojka Petr, 35 let, zástupce manažera prodejny

4. Paleček Lubomír, 55 let, pedagogický pracovník

5. Marek Václav, 33 let, vedoucí střediska

6. Šůs Leoš, 37 let, řidič

7. Chvosta Jan, 62 let, ekonom střediska

8. Janák Vladimír, 33 let, vedoucí odborný ekonom

9. Hrachovec Josef, 64 let, ekonom, OSVČ

10. Hoch Martin, 35 let, živnostník

11. Čondlová Dana, 60 let, pedagogický pracovník

12. Vadlejch Josef, 64 let, důchodce

13. Krýslová Ivana, 61 let, důchodkyně

14. Bílková Stanislava, 56 let, pedagogický pracovník

15. Tomášek Karel, 64 let, řidič

16. Prušák Radek, 45 let, vedoucí skladového hospodářství

17. Pirková Irena, 35 let, zástupce manažera prodejny

18. Dolejš Karel, 56 let, dělník

19. Sádlo Jan, 45 let, kontrolor kvality

20. Blažek Lukáš, 40 let, operátor lití a střihu

21. Vávrová Barbora, 39 let, rodičovská dovolená

Politické hnutí Strakonická Veřejnost - číslo 7

1. Hrdlička Břetislav, 57 let, pedagog

2. Oberfalcer Rudolf, 57 let, stavební technik

3. Christelbauer František, 53 let, ředitel MěKS

4. Zach Pavel, 46 let, vedoucí výroby

5. Horejš Jaroslav, 41 let, automechanik

6. Zoch Josef, 69 let, technik

7. Hrdlička Jan, 25 let, OSVČ

8. Hradský Josef, 47 let, strážník Městské policie

9. Král Václav, 35 let, fotograf

10. Oberfalcer Rudolf, 34 let, projektový manažer

11. Žiláková Marie, 56 let, vedoucí centra pro seniory

12. Drdel Pavel, 43 let, šéfkuchař a fotograf

13. Holeksa Vít, 31 let, OSVČ

14. Štveráková Marcela, 72 let, předsedkyně komise pro seniory

15. Choura Jaroslav, 61 let, dodavatel interiérů

16. Horský Martin, 57 let, řemeslník ve stavebnictví

17. Sedláček Miloš, 43 let, řemeslník ve stavebnictví

18. Kučera Štěpán, 45 let, soudní znalec, ředitel neziskové organizace

19. Blechová Jana, 58 let, referentka

20. Burianová Milena, 55 let, manipulátor výroby

21. Zemen František, 86 let, fotograf

Koalice politických stran TOP 09 + ODS + KDU-ČSL - číslo 8

1. MUDr. Martin Gregora, 54 let, lékař, TOP 09

2. RNDr. Ladislav Havel, 59 let, pedagog, ODS

3. PhDr. Miroslav Žitný, 33 let, historik a zástupce ředitele gymnázia, KDU – ČSL

4. PhDr. Ivana Říhová, 61 let, historička, TOP 09

5. Ing. Radek Chvosta. 42 let, ředitel obchodu, ODS

6. PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D., 32 let, politolog, pedagog VOŠ, KDU – ČSL

7. Ing. Libor Volf, 41 ůet, daňový poradce, bez politické příslušnosti, TOP 09

8. Ing. Václav Hoštička, 57 let, podnikatel, ODS

9. Petr Dvořák, 45 let, živnostník, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

10. MUDr. Klára Braunová, 45 let, lékařka, bez politické příslušnosti, TOP 09

11. Ludmila Půbalová, 73 let, podnikatelka, ODS

12. Mgr. Jan Komrska, 35 let, lékárník, KDU – ČSL

13. Eva Dreslerová, 69 let, kulturní referentka, bez politické příslušnosti, TOP 09

14. Aleš Bláha, 42 let, vedoucí prodeje, ODS

15. Tomáš Oberpfalzer, 53 let, stavbyvedoucí, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

16. Mgr. Iva Šrámková, 58 let, pedagožka, bez politické příslušnosti, TOP 09

17. Ing. Karel Vlasák, 57 let, geodet, ODS

18. Pavel Marek, 36 let, obchodní zástupce a technik, KDU – ČSL

19. Ing. Jan Žák, 82 let trenér biatlonu, spisovatel, bez politické příslušnosti, TOP 09

20. Šimon Chvosta, 20 let, student, ODS

21. Pavel Gerčák, 42 let, sanitář, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

Politická strana Volba pro město - číslo 9

1. Josef Štrébl, 68 let, místostarosta

2. Josef Moučka, 54 let, finanční poradce

3. Roman Heimlich, 61 let, učitel

4. Alena Lípová, 61 let, odborný asistent sociální péče

5. Stanislav Kašpar, 57 let, referent České unie sportu

6. Jaroslav Šmolík, 50 let, záchranář IZS

7. Radek Bittner, 43 let, podnikatel

8. MUDr. Vladimír Hanáček, 60 let, lékař

9. Ondřej Šulc, 42 let, ekonom

10. Roman Beneš, 43 let, servisní technik CNC strojů

11. Jakub Švec, 20 let, student

12. Josef Janeček, 57 let, živnostník - malíř, natěrač

13. Zdeněk Soukup, 47 let, kontrolor výroby

14. Olga Benešová, 41 let, manažerka

15. Jan Hošek, 75 let, soudní znalec

16. Martina Soukupová, 33 let, kadeřnice

17. Emanuel Landsinger, 59 let, frézař

18. Petr Šmolík, 20 let, student

19. Jiří Valchář, 58 let, vedoucí skladu

20. Jiří Bittner, 63 let,podnikatel

21. Jaroslav Bílek, 61 let, důchodce

Politické hnutí Trikolóra hnutí občanů - číslo 10

1. František Toman, 65 let, policejní komisař

2. Milan Urbánek, 52 let, vedoucí odboru dopravy v ČZ

3. Dana Steinerová, 42 let, vyšší úřednice úřadu práce

4. Milan Hlinka, 44 let, obchodní zástupce

5. Michal Polata, 49 let, majitel cateringové společnosti

6. Štěpán Maleč, 54 let, IT expert

7. Jaromír Kyznar, 52 let, majitel svářečské školy

8. Oldřich Musil, 68 let, pojišťovací expert

9. Jaroslav Velek, 45 let, velkoprodejce pracovních oděvů

10. Jiří Steiner, 41 let, expert v oblasti energetiky

11. Lenka Vlášková, 45 let, pojišťovací specialistka

12. Monika Kotálová, 52 let, učitelka ZŠ

13. Karel Seknička, 64 let, důchodce

14. Romana Zárybnická, 27 let, asistentka vedoucího

15. Tomáš Reindl, 42 let, vedoucí čerpací stanice

16. Pavel Čarek, 46 let, technik vodárenské správy

17. Karel Reindl, 67 let, provozovatel čerpací stanice

18. Oldřiška Urbánková, 42 let, prodejce ve stavebninách

19. Jiří Stehlík, 54 let, podnikatel v dopravě

20. František Harant, 60 let, podnikatel v dopravě

21. Jaroslav Stehlík, 58 let, podnikatel ve stavebnictví