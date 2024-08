„Přála bych všem klientům i spolupracovníkům, aby se jim tu dobře žilo a pracovalo,“ zdůraznila hlavní myšlenku, která vedla k novému pavilonu ředitelka Domova Petra Mačkov Vlasta Maroušková. Domov vede od roku 2007, předtím tu pracovala jako vrchní sestra.

V novém pavilonu, který má i recepci a jídelní oddělení je 30 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Investici za 161,5 milionu korun realizoval Jihočeský kraj, zřizovatel domova.

Rozšíření počtu lůžek napomůže podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška především tomu, že získají lepší podmínky klienti i zaměstnanci domova, protože dosud byla část klientů nejen ve dvoulůžkových, ale i ve vícelůžkových pokojích. Což znamenalo horší podmínky pro obyvatele domova, ale přinášelo to i komplikace pracovníkům při péči o klienty.

Společné dílo

„Jsem moc ráda, že kraj přistoupil na myšlenku nového pavilonu,“ řekla při uvedení nové části domova do provozu Vlasta Maroušková a ocenila, že zaměstnanci a klienti byli po dobu stavby trpěliví, i když se akce realizovala v těsné blízkosti dalších budov domova. Vyzdvihla zároveň své kolegy technika a zástupce Pavla Sudu, díky němuž má v některých ohledech pavilon finální podobu a vrchní sestru Radku Češkovou, která se starala o dovybavení.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Otevření nového pavilonu v areálu Domova Petra Mačkov. Zřizovatelem domova je Jihočeský kraj.

Ředitelku zase ocenila náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. „Bez Vlasty Marouškové by tady nový pavilon nestál,“ poukázala Lucie Kozlová na to, že kraj sice má prostředky, ale je třeba správný ředitel, aby přinesl dobrý projekt a aby takový projekt také prosadil. A Lucie Kozlová připomněla, že v posledních letech se museli v Mačkově potýkat i s nepřízní přírodních živlů a jinými komplikacemi, ale vše zvládli. A pavilon je podle náměstkyně hejtmana také svým způsobem rozloučením ředitelky s domovem, protože Vlasta Maroušková odchází do důchodu. Lucie Kozlová přitom poděkovala i všem zaměstnancům domova, že byli své ředitelce oporou při stavbě i jindy. Spolupráci s domovem ocenil za firmu Geosan, která nový pavilon stavěla, František Skala, ředitel plzeňského závodu.

I výtvarné dílny

Jihočeský hejtman Martin Kuba konstatoval, že kraj je připraven investovat peníze do smysluplných projektů. „Žijeme v době, kdy je stále složitější něco nového postavit. Mám radost, když se to podaří, zvlášť, když jde o seniory, oni kraj vybudovali před námi a na nás je něco jim tímto vrátit. Kdykoliv naše organizace nebo obce s něčím přijdou a je to dobrý projekt, peníze se vždy nějak seženou. Snažíme se v jižních Čechách rozumně hospodařit a pak se toho dá postavit hodně,“ uvedl Martin Kuba. Dodal, že neviděl projekt, který by se nerealizoval, pokud už byl projekt připraven pro stavbu. Vždy se finanční prostředky našly.

Na otevření nového pavilonu byl přítomen také senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, který ocenil, že jak kraj propojuje sociální péči s péčí zdravotní. A zvlášť poděkoval ředitelce domova, kolik času se věnuje umělecko-výtvarným činnostem klientů, jejichž práce zdobí prostory strakonické nemocnice a už i senátu.

Kraj přitom nedává peníze jen do svých zařízení. Za poslední čtyři roky například vložil i do domovů pro seniory a podobných zařízení patřících pod města a obce130 milionů korun. „Jsou to i sociální zařízení, která umožňují, aby mohli lidé bydlet ve svých obcích, i když potřebují pomoc,“ zmínila Lucie Kozlová a dodala, že taková zařízení jsou například v Dražicích nebo Česticích. Přitom se ale investice pečlivě připravují. „Přistupujeme na kraji k veřejným prostředkům, jako kdyby byly naše vlastní,“ řekl k financování různých aktivit kraje Tomáš Hajdušek a dodal, že krajský investiční fond přispěl do obcí a měst téměř miliardu korun za poslední čtyři roky. „Většinou kombinujeme i dotace od státu,“ připojil k působení krajského investičního fondu Martin Kuba.

Výstava kronik

Součástí slavnostního pátečního odpoledne v Mačkově byla i výstava kronik z historie domova. „Od roku 1972 jsme byli v Čekanicích, to je čtyři kilometry od Mačkova,“ zmínila vedoucí chráněného bydlení v domově Petra Očenášková. V Mačkově se domov Petra otevíral slavnostně 21. října 1999. „V prosinci jsme se stěhovali. Tehdy jsme měli 120 klientů. Dnes jich máme 130. Poskytujeme tři sociální služby. Chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny,“ doplnila Petra Očenášková.

S dosavadními pavilony spojila novou stavbu podzemní chodba, která vznikla už jako přání vedení domova během příprav a realizace stavby, aby se klienti mohli přesunout „suchou nohou“ mezi jednotlivými částmi. A v novém pavilonu jsou u stropu třeba i speciální kolejnice, které se využívají jako pomůcka při přesunu klientů, kdy se mohou zavěsit do zvláštního „ramínka“.