„Samotné opakované deště vyplavují v Novém Dražejově tři až čtyři nemovitosti, ale jak jde voda postupně dál, zasaženi jsou i další obyvatelé,“ uvedl k situaci místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer. Problém se dotýká ulic Nová a Otavská.

Vedení města Strakonice, pod které Nový Dražejov spadá, je s obyvateli nemovitostí, které jsou postižené opakovanými záplavami z přívalových dešťů, v kontaktu a hledá řešení, jak pomoci. „Rozjela se jednání v několika liniích. Město už objednalo prověřovací studii odtokových poměrů v dané lokalitě, na základě které chce učinit následná opatření, která by měla pomoci odstranit nebo alespoň výrazně zmírnit příčiny záplavových událostí,“ zmínila tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Při návrhu řešení chce vedení města vycházet i ze zkušeností s podobnými událostmi v ulici Pohraniční stráže ve Strakonicích. I tam obyvatele v nedávných letech bleskové záplavy trápily. „Na Šumavské se podařilo vybudovat suché poldry. Znamenalo to vykoupit pozemky od soukromých majitelů a na nich provést protipovodňová opatření. Ale situace byla jiná v tom, že za dobu, než se podařilo protipovodňová opatření vybudovat, se přívalové deště neopakovaly,“ dodal místostarosta Oberfalcer s tím, že opatření místním pomohla a k záplavám už tady nedochází.

Podobná opatření, která dokáží vodu v krajině zadržet tak, aby se ulicemi neprohnala v jediný okamžik, by vedení města chtělo i nad Novým Dražejovem, ale přiznává, že jednání budou složitá. Lidé by se protipovodňových opatření mohli dočkat přibližně do dvou let. „V zaplavované lokalitě Nového Dražejova město vlastní minimum pozemků, na kterých by se mohla ochranná opatření realizovat. Bude nutné vykoupit některé pozemky od soukromých majitelů, lze tedy oprávněně očekávat, že postup prací nemusí být vůbec jednoduchý nebo okamžitý,“ dodala tisková mluvčí Markéta Bučoková. Jedná se především o stavební pozemky.

Vedení města chápe, že lidé chtějí a potřebují co nejrychlejší pomoc. Začalo proto jednat i na dalších místech, a to například také s hospodářem na přilehlých zemědělských plochách. „Jedná se o možnostech změny hospodaření na těchto pozemcích. Vedení města chce tímto poděkovat za vstřícnost ze strany hospodáře k ochotě změnit způsob obdělávání v následujícím období,“ dodala tisková mluvčí radnice. Podle místostarostů Strakonic má město nad Novým Dražejovem také pás svých pozemků, které by chtělo nechat zatravnit.