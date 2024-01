Více než padesátka nadšenců bez rozdílu věku, a pět psů, se 1. ledna odpoledne opět sešla u tažovické hasičárny na 13. poznávacím novoročním putování, inspirující řadu obcí Strakonicka.

Foto: Miroslav Šobr a členové pochodu

„Minulé pochody nejprve během čtyř let kompletně prošlapaly katastrální hranici Tažovic a potom zamířily k sousedům. Na skalnatý vrch Tyterec s jezírkem u Zvotok, zaniklou Starou Škůdru, tajemnou Kapličku nad Ohrazenicemi, Bučí horu nad Tažovickou Lhotou, energetické Boží kameny na Štěchovicku, kdysi leteckou hlásku Čepenec s kapličkou nad Volenicemi, Veletíny nad Lhotou s úžasnými výhledy, kraselovský rybníček Varhulici s katastrálně štěchovickými Dřetinami a naposledy do tajemných Škalic v katastru zvotockém,“ říká starosta SDH Tažovice Miroslav Šobr.

Letošní výprava „přes hranice“ směřovala na Ohrazenicko vyřešit otázku, jak vůbec (pokud vůbec) vypadá tzv. Kozáků rybníček pod Kapličkou. „Byl vybudován zdejším hajným, panem Kozákem, někdy před šedesáti lety na drobné vodoteči. Díky čisté vodě z meliorací v něm byli chováni i pstruzi, ale časem upadl v dokonalé zapomenutí,“ doplnil jeden z účastníků pochodu Jiří Veselý.

Letošní výprava si nejprve společnou fotografií na mostě přes Kolčavu připomenula, že na jaře most projde celkovou rekonstrukcí. Pak vyrazila kolem tažovické bytovky, s ne příliš upraveným okolím a protrženým rybníčkem Šternou, starými ovocnými alejemi k Remízku, kde vítané závětří nabídlo úžasný kruhový výhled. Následný sestup k Dražskému rybníku přinesl na jeho hrázi vzpomínání na koupání a bruslení, neboť „Dravčák“ býval do poloviny 80. let jediným místem v širokém okolí, kde se děti mohly učit plavat. Jménem odkazuje na obecní „draha“, tedy louky a pozemky, kam se v minulosti vyháněla hospodářská zvířata na společnou pastvu. Rybník by kromě opravy poškozené a přetékající hráze zasloužil i důkladné odbahnění a opravu litinového křížku. Další cesta starou ovocnou alejí, nejkrásnější v době květu, již vedla do „Pádů“.

Na první pohled neprostupná džungle se starými topoly a ostružinovým okrajovým kobercem. Kaskadérský přechod mokré údolnice předznamenal konec relativně pohodlné cesty, ale Kozáků rybníček jinak dosažitelný nebyl. Objevil se zcela nečekaně, nikoli lesklou hladinou, ale mohutnou, na dvou místech protrženou hrází. Prochází rekonstrukcí a snad již brzo bude osazen výpustí, aby opět čistou vodou obohatil přírodní kout pod vrchem Kaplička.

Poslední úsek cesty vedl mezi hospodářskými výběhy, kdy blátivá cesta po nočním dešti výrazně připomínala filmovou cestu ve známém filmu Král Šumavy od Karla Kachyni (mimochodem typický vousatý šumavský hajný ve svatebním úvodu filmu je Karel Blatský, tažovický hajný, odcházející po roce 1947 na Šumavu…). Pamětníci připomněli, že za státních statků byly zdejší pastviny většinou pole, často osázená řepou, skladovanou v bývalých pivovarských sklepích blízkého ohrazenického velkostatku. Umí si dnes ještě někdo představit ruční jednocení řepy?

Pochod za podmračného počasí končil sousedskou pospolitostí, posezením u ohně na ohrazenické návsi, u párků, vánočního cukroví, čaje, rumu a vůbec. "Bylo třeba ještě dopovídat tolik věcí. Známí se pozdravili, popřáli si, ať je letošní rok lepší než minulý, zavzpomínali na bezstarostné dětství a doby minulé, kdy byl svět úplně jiný než dneska, především bezpečný a potom vyvětraní, s novými zážitky a s vědomím, že lidé se musí potkávat, mluvit spolu a mít společné vzpomínky, se rozešli zpět do svých domovů. Ať je letošní rok dobrým rokem," doplnil Miroslav Šobr.