Vodňany – Letos poprvé se konal reprezentační ples Fakulty rybářství a ochrany vod.

Vyprodanou akci zpestřilo vystoupení tanečního páru Daniela Šinkorová s Michalem Padevětem, který společně tančil v posledním ročníku televizní show StarDance. V rámci programu pak tanečníci naučili návštěvníky tanec cha-cha. Krátce před půlnocí všichni netrpělivě očekávali slosování vstupenek o hodnotné ceny. Hlavní cenou byl zájezd do Paříže, ale i další ceny určitě výherce potěšily. Jistě velkou radost měl student fakulty, který získal cenu „Na den rybářem“ a v nových loveckých holinách se zúčastní výlovu fakultního rybníku. Děkan fakulty Pavel Kozák to s úsměvem glosoval slovy: „Dřív jsi chodil povinně, nyní půjdeš za odměnu.“



Zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin, a tak lze předpokládat, že první ročník zároveň nebude posledním.

Lucie Hasilová