Co ale tento termín znamená pro ty, kteří chtějí v 21členném zastupitelstvu usednout?

Do středy 9. října do 16 hodin mohou volební strany podat kandidátní listinu (KL) a k ní prohlášení svého kandidáta. To vše na příslušný registrační úřad, v tomto případě na MěÚ Strakonice.

Nejpozději do 25. října musí být rozhodnuto o škrtnutí kandidáta na KL nebo o registraci nebo o odmítnutí KL.

V pátek 25. října se uskuteční losování čísel volebních stran.

Do čtvrtka 14. listopadu mohou volební strany delegovat své členy do volebních komisí.

Volební strany mohly rozjet svoji soutěž ve chvíli, kdy došlo k vyhlášení voleb.

Komunální volby 2018 prohlásil krajský senát za neplatné z důvodu nerovných podmínek předvolební soutěže.



O jeho verdiktu rozhodoval Ústavní soud v Brně dvakrát. Nejprve kauzu vrátil do Českých Budějovic, později rozhodl o opakování voleb ve Strakonicích.