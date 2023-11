Místní část Opařan na Táborsku, vesnička Nové Dvory, se opět proměnila v kouzelnou. Poslední listopadovou sobotu přiletělo celkem 81 okřídlených bytostí, na uvítanou jim dobrovolní hasiči připravili pohoštění a během sněhové chumelenice za zvuku koled rozsvítili i vánoční stromeček. Vítání a počítání andělů si užívaly hlavně děti.

Do andělské vesničky Nové Dvory dorazila letka v rekordním počtu. Vítaly ji děti | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Andělská vesnička, jak se právem Novým Dvorům také říká, bude přístupná až do soboty 6. ledna. Lze v ní potkat anděly v životní velikosti i úplně malinké, létající, stojící, sedící či visící. Nejkrásnější atmosféra je podle tvůrců pohádkových tvorů po setmění, kdy bělostné bytosti navíc osvětlují barevné řetězy, elektrické svítilny a další světelné dekorace. Vše na návsi doplňuje rostlý vánoční strom a dřevěný betlém, kde lze zanechat v návštěvní knize vzkaz.

Fotokoutek i staré svatební šaty

Podle jedné z hlavních organizátorek Marcely Máchalové se ozdobit obec tímto netradičním způsobem podařilo už podeváté. Letos dokonce místní ženy trhly rekord, s dětmi v sobotu napočítaly na jednaosmdesát strážných bytostí. A letos během asi měsíčních příprav nachystaly pro pravidelné návštěvníky řadu novinek.

„Máme spousty novinek, v první řadě andělskou bránu. Ta je u rybníka a vznikl tak fotokoutek. Nově máme létající andílky, manželský pár či obřího betonového anděla. Získaly jsme množství krásných šatů, tak jsou naši andělé letos i extra načančaní,“ popisuje s tím, že většina oděvů pochází z rušeného svatebního salonu. „Dostaly jsme ty krásné šaty darem a našly tak pro ně ještě využití,“ vysvětluje.

Redakci Deníku zaujalo: Mimo anděly jsou přítomné i další postavy či předměty. Nechybí skřítek, sněhulák, jehňata, sovy, domečky, křídla a podobně. Nenechte si určitě ujít krásný betlém z přírodních materiálů, jako je mech a břečťan, umístěný v kapličce.

Součástí exteriérové výstavy přístupné v jakoukoliv dobu i den je i dílnička v autobusové zastávce. Okřídlené posly tvoří také Anna Zdeňková a Blanka Shorná. Výrobě se intenzivně věnuje i kronikářka Marcela Barešová, už jich zvládla šestnáct a její specialitou jsou betonoví. Zmiňuje, že namáčením starých záclon či prostěradel už vyrobila čtyři sváteční návštěvníky. „Udělám si dřevěnou konstrukci, na tu potom dávám hadry vymáchané ve speciální tekuté betonové směsi, po vytvrdnutí to buď nabarvím štětcem, aby to vydrželo déle, nebo nechám přírodní barvy,“ naznačila.

Mají příběhy a přilétají z různých míst

Posly a ochránce Nových Dvorů tu potkáte téměř na každém kroku. Sedí na plotech, postávají před domy, zdobí náves i prostor kolem kapličky. Jsou malovaní, dřevění, z polystyrenu i papíru. „Zdá se mi, že se ta naše tradice zase trochu povýšila. Dvorští andělé mají svou historii a příběhy,“ míní Barešová. Jeden anděl přiletěl až z Plzně. „Poslala nám ho zabaleného v balíku jedna paní, která o nás slyšela. Psala nám, že si ho koupila pro radost a chtěla se o ni podělit s mnohem více lidmi,“ uvedla kronikářka.

„Dalšího andělíčka nám darovaly děti ze Základní školy Opařany, tak jsme ho znovu také instalovaly tady na zábradlí u bývalého obchodu,“ dodávala Máchalová. „Výroba je tedy převážně naše, ale najdou se lidé, kteří nám andělíčky i darují,“ upřesnila.

Napadlo to děti

Před lety začaly anděly v Nových Dvorech stavět na začátku adventu děti. Inspirovaly se čarodějnicemi v Lomu u Tábora, ale chtěly být originální. „Děti, které tehdy byly opravdu kreativní, dnes jsou už dospělé, chtěly něco vlastního, aby se neopičily,“ vysvětlila Marcela Máchalová.

„Chytlo se to široko daleko a lidé z toho mají radost,“ tvrdí tvůrkyně. Jeden z dvorských andělů se má objevit i na PF přání města Veselí nad Lužnicí. „Volali nám a my jim to povolily,“ dodaly závěrem zajímavost.

Nové Dvory jsou u turistů oblíbené. Lákadlem je krásná příroda i pestrý kulturní život

Celé odpoledne vrcholily v obci přípravy na slavnostní otevření vesničky a také rozsvícení vánočního stromu. Hospodyňky napekly vánočky, děti si připravily známé koledy a popíjelo se svařené víno a čaj. Děti pak mohly vypustit své vánoční přání a vyrazit na obhlídku a sčítání andělů.