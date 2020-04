Rakety 3M9M3E, jako součást protiletadlového systému 2K12 KUB, jsou určené k ničení nepřátelských letadel, řízených střel s plochou dráhou letu a bezpilotních prostředků. Jsou schopné ničit vzdušné cíle do maximální vzdálenosti 23 kilometrů a výšky 14 kilometrů.

Strakoničtí vojáci nepoužívali při výcviku ostrou munici. Cvičili s váhovými ekvivalenty raket, které ale na první pohled vypadají stejně jako ty ostré. Učili se tak manipulovat s raketami, jež měří téměř šest metrů a váží 635 kilogramů.

„Při nabíjení a vybíjení odpalovacího zařízení spolupracuje pět vojáků. Důležitá je jejich koordinace, aby postupovali přesně tak, jak mají. S ohledem na specifika techniky by jeřábníci měli mít také prostorovou představivost,“ vysvětlil praporčík Karel Sládek, který výcvik vojáků řídil.

Vojáci používali nevšední pomůcky

Ovládání jeřábu vyžaduje přesné a plynulé pohyby. Vojáci je trénovali pomocí netradičních pomůcek. Používali například olovnici, připevněnou na hák jeřábu, se kterou se museli trefit do otvoru ve stojanovém věšáku. Citlivou manipulaci procvičovali také s kyblíkem naplněným vodou, který pomocí jeřábu přenášeli z jednoho místa na druhé a nesměli při tom vylít jeho obsah. Parádní špek, kterým řídící výcviku občas prověřuje dovednosti vojáků, je krabička od sirek. Otevřenou ji položí na židli a vojáci ji musí pomocí háku jeřábu zavřít, aniž by ji rozmáčkli.

Po tréninku nanečisto začali vojáci cvičit se samotnými raketami. „Jednalo se o základní výcvik, při kterém se vojáci naučili, jak správně a metodicky manipulovat s raketami za dodržení všech bezpečnostních opatření. Další zkušenosti získávají na jednotkách, kde zdokonalují a prohlubují své schopnosti, aby splnili mimo jiné i časové normy, předepsané pro nabíjení a vybíjení odpalovacího zařízení,“ doplnil praporčík Karel Sládek.

Výcvik byl určen nováčkům

Výcviku se zúčastnili vojáci, kteří neslouží ve Strakonicích dlouho. Manipulovat s raketami se učil například četař Michal Kožík, který ve svých jednadvaceti letech získává u útvaru první pracovní zkušenosti. „Mám elektrotechnické vzdělání, tak doufám, že se zde po této stránce uchytím,“ prozradil Kožík, který slouží jako operátor odpalovacího zařízení.

Mezi cvičícími vojáky byla i jedna žena. „Některé věci jsou fyzické náročné, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout,“ zhodnotila výcvik desátnice Darina Markovcová. Ve svých čtyřiatřiceti letech se rozhodla pro radikální životní změnu a vstoupila do armády. „Pracovala jsem před tím deset let v kanceláři – v automobilovém průmyslu. Stát se vojákem z povolání, bylo pro mě velkou výzvou. Chtěla jsem sloužit jako řidič ve Strakonicích, naštěstí se mi to splnilo,“ svěřila se desátnice Markovcová jako jedna z mála žen, která řídí nabíjecí přepravník.

Vojsko protivzdušné obrany čeká modernizace

Hlavním úkolem strakonických vojáků je zabezpečit pozemní protivzdušnou obranu České republiky a objektů státního významu (jaderných elektráren, leteckých základen, průmyslových aglomerací, dopravních uzlů a dalších objektů) před napadením ze vzdušného prostoru. Útvar dále zabezpečuje protivzdušnou obranu jednotek pozemních i vzdušných sil, které plní bojové úkoly.

Strakonický pluk je kromě systémů 2K12 KUB vyzbrojen i komplety RBS-70 a S-10M2D. Komplety S-10M2D budou v letošním a příštím roce postupně nahrazeny modernějšími systémy RBS-70NG. V blízké budoucnosti se počítá i s náhradou systému 2K12 KUB. „Protiletadlový raketový komplex 2K12 KUB byl zaveden do výzbroje armády v 80. letech minulého století. V současnosti je tento systém již technicky zastaralý a jeho náhrada za moderní protiletadlové raketové komplexy středního dosahu je nevyhnutelná,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku