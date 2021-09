Rozhovor s Lenkou Kratochvílovou o práci, plánech do budoucna i soukromém životě najdete na webových stránkách deníku v sobotu 18. září.

"V podstatě mne přemluvili kolegové, abych do konkursu šla. Původně jsem tento životní krok v plánu neměla," říká v exkluzivním rozhovoru pro Strakonický deník Lenka Kratochvílová. A na co spoléhá nejvíce? "Především na podporu mých kolegů," dodává.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.