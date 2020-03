ON-LINE

Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice dochází k postupnému dočasnému omezení dálkové osobní dopravy na železnici. Zcela přerušena je mezistátní doprava a v současné době dochází také k utlumení vnitrostátní dopravy. Vedle Českých drah po dohodě s Jihočeským krajem omezují spoje Jindřichohradecké místní dráhy nebo GW Train.

Na všech tratích, kde dopravní obslužnost zajišťují České dráhy však bude nadále zajištěn provoz rychlíků, a to alespoň v základním dvouhodinovém intervalu. Soupravy jsou nadále podrobeny rozsáhlému úklidu bránícímu šíření koronaviru. Zaměřený je hlavně na místa, kterých se lidé dotýkají, jako jsou madla nebo kliky. "Cestující žádáme, aby si při všech svých cestách zakoupili jízdenky před nástupem do vlaku, buď v pokladně nebo prostřednictvím e-shopu, mobilního e-shopu v telefonu nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak," uvedla tisková mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Od soboty 28. března v jižních Čechách nastávají u Českých drah následující změny:

Jižní expres Praha – České Budějovice / Český Krumlov / Rybník: Všechny spoje této linky jsou odřeknuty v celé trase. Dopravní obslužnost zajišťují rychlíky linky R 17 Praha – České Budějovice / České Velinice.

Linka R 17 Vltava Praha – České Budějovice: Dochází k omezení jízdy některých málo využitých spojů, na lince však bude nadále zachován interval ve špičce 1 hodina a v sedle a o víkendech nejdéle 2 hodiny. Zrušen je poslední vlak z Prahy do Českých Budějovic, o který je nyní minimální zájem. Ve směru z Prahy do Českých Budějovic jsou dočasně zrušeny vlaky 717 a 735 s odjezdy z Prahy hl.n. ve 12:31 a 22:01. Vlaky R 709, 713 a 725 s odjezdy z Prahy hl.n. v 8:31, 10:31 a v 16:31 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Ve směru z Českých Budějovic do Prahy nepojedou dočasně vlaky R 724 a 702 s odjezdy z jihočeské metropole v 9:08 a v 19:08. Vlaky R 728 a 716 s odjezdy v 7:08 a ve 13:08 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Do Českých Budějovic lze cestovat také spoji Lužnice Praha – České Velenice s přestupem ve Veselí nad Lužnicí.

Podle Gabriely Novotné, tiskové mluvčí Českých drah, přijala společnost řadu opatření proti šíření koronaviru

· České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění.

· Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení.

· U dálkových vlaků doplňujeme během jízdy ve velkých stanicích hygienické a dezinfekční prostředky.

· K dezinfekci souprav pro dálkovou dopravu využíváme ozonový generátor PROFIZON X. Tímto postupem se zlikvidují viry a bakterie v prostoru celého vozu.

· Ve vlacích distribuujeme letáky Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi o příznacích nákazy koronavirem a o prevenci šíření nákazy. Informace jsou v nich uvedené v češtině, angličtině, němčině a italštině.

· Byla přijata opatření a v oblasti zásad chování personálu, např. v oblasti hygieny. Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců.

· IZS zahájil namátkové zdravotní kontroly v dálkových spojích. České dráhy vytvořily veškeré podmínky pro IZS k této činnosti.

· Krizový štáb je v trvalém kontaktu s IZS, Bezpečnostní radou státu a Ministerstvem dopravy ČR.

· Od půlnoci 15. / 16. března vlakový personál (vlakvedoucí, průvodčí a strojvedoucí ve spojích se samoobslužným způsobem odbavení) ve spojích ČD až do odvolání neprodává jízdní, přepravní a rezervační doklady. Jízdenky si mohou cestující pořídit prostřednictvím on-line kanálů (e-shop ČD, aplikace Můj vlak) nebo u pokladních přepážek. Prodej jízdních dokladů je v tuto chvíli zachován ve všech stanicích, kde ČD provozují pokladny. I zde však ČD zavedly opatření k minimalizaci přímého kontaktu. Všichni pokladníci jsou od zákazníků odděleni sklem a zákazníky prosíme, aby při nákupu jízdenek preferovali bezhotovostní platbu.

· Vlakový personál až do odvolání kontroluje jízdní doklady vizuálně, tj. bez fyzického převzetí a případného označení.